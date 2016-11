Frankfurt (ots) - Natürlich hat auch die Migrationsbeauftragte Aydan Özoguz recht, wenn sie darauf hinweist, dass Razzien allein die Radikalisierung vor allem junger Leute nicht verhindern und es vielmehr präventiver Maßnahmen im Kampf gegen islamistische Gewalt bedürfe. Diese Bandbreite an Verständnis und möglichen Missverständnissen ist gesellschaftliche Realität in einer multiethnischen und multireligiösen Gesellschaft. Der Vorwurf einer falsch verstandenen Toleranz aufseiten der Migrationsbeauftragten zeigt, dass leicht entflammbare politische Reflexe noch funktionieren, als sei die Welt klein und überschaubar. Es wird darauf ankommen, ein rechtes Maß für Sicherheit und Toleranz zu finden.



