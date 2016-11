Zürich (ots) - Präzisierung der HZ-Meldung: Letzter Jumbolino-Flug

der Swiss



Dieser Text präzisiert die vorherige Meldung der HZ vom 16.11.2016

um 14:35 Uhr.



Letzter Jumbolino-Flug der Swiss



Die Fluggesellschaft Swiss arbeitet an der Ausflottung ihrer Avro

RJ100-Flotte: "Der letzte Avro verlässt Swiss plangemäss Mitte 2017",

heisst es bei der Airline. "Swiss wird die Ausflottung gebührend

feiern, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkt genau ist derzeit

noch in Ausarbeitung."



Im globalen Computerreservierungssystem der Reisebüros steht als

letzter Flug noch LX 2818 von Zürich nach Genf. Allerdings ist der

Flugzeugtyp provisorisch.



Der Jumbolino, wie der Avro-Jet wegen seiner knubbeligen Form und

den vier Triebwerken genannt wird, fliegt seit Mitte der 1990er-Jahre

für Crossair. Dann ging die Flotte mit der Gründung von Swiss

International Airlines 2002 in deren Bestand über. Auch für Swiss

leisteten die Jets treue Dienste. Doch sie sind in die Jahre gekommen

und sorgten zuletzt für eine steigende Zahl von Zwischenfällen. Swiss

hat daher schon lange beschlossen, die Jumbolinos auszumustern.



