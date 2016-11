Berlin (ots) - Eines muss man den rot-rot-grünen Koalitionären lassen: Sie haben verhandelt bis zur Erschöpfung. Kaum jemals haben so viele Politiker so lange und im Detail über die Zukunftsstrategie für die Stadt gerungen wie Sozialdemokraten, Linke und Grüne. Der ernsthafte Wille, die Probleme der Stadt anzupacken, ist sicher da im neuen Bündnis. Viele Entscheidungen sind schlicht notwendig. Und dennoch fühlt man sich an "Wünsch dir was" erinnert, wenn man die lange Liste der Büros, Koordinatoren, Beauftragten und Aufträge anschaut, die Rot-Rot-Grün aufgeschrieben hat. Der Staatssektor wird aufgepumpt. Wenig ist zu lesen über die entscheidende Frage, wer wie Berlins Wirtschaftswachstum vorantreiben soll, ohne das sich die vielen schönen Pläne nicht realisieren lassen.



