Albuquerque, New Mexico (ots/PRNewswire) - Die TriLumina Corp., ein führender Entwickler von Halbleiter-Laserbeleuchtungen für Festkörper-LiDAR-Systeme, welche autonome Fahrzeuge und neue Automobil-Sicherheitssysteme ermöglichen, hat bekannt gegeben, dass Brian Wong als neuer Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrates berufen wurde. Brian Wong ist eine erfahrene Führungskraft und genießt in der Halbleiterbranche aufgrund seiner überzeugenden Laufbahn mit Aufbau und Wachstum profitabler Technologieunternehmen hohes Ansehen.



"TriLumina festigt weiterhin seine Position auf dem Markt der Sensoren im Automobilbereich und baut Kundenbeziehungen und strategische Partnerschaften auf. In diesem Rahmen sind wir höchst erfreut, dass Brian Wong dem Unternehmen beitritt, um uns in dieser interessanten neuen Phase zu führen", sagte Ray Quintana, Verwaltungsratsmitglied von TriLumina und Partner des Cottonwood Technology Fund. "Brian Wong bringt die Erfahrung und Führungsstärke ein, die TriLumina benötigt, um vom Technikentwickler zu einem wichtigen Anbieter innovativer Produkte in den schnell expandierenden Märkten für Sensoren, Beleuchtung und Entfernungsmessung für Automobile zu werden."



Brian Wong verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Optik, Halbleiter und Energiespeicherung für die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Verbraucherprodukte. Damit deckt er bestens TriLuminas Technik und Zielmärkte ab. In vorigen Positionen als CEO hat er komplexe Technik für entscheidende Anwendungen in die Massenproduktion umgesetzt, strategische Partnerschaften mit mehr als einem Dutzend internationaler Unternehmen begründet und wesentliche Equity-Finanzierung eingeworben. Zuletzt war Brian Wong CEO der Enevate Corp, eines Herstellers von Lithium-Ionenakkus mit Siliziumanoden.



"Ich bin erfreut darüber, TriLumina beizutreten und das Unternehmen in der Vermarktung unserer Technik auf Schlüsselmärkten zu führen", sagte Brian Wong. "Dies gilt speziell zu diesem Zeitpunkt, zu dem TriLumina seine Entwicklungsbemühungen vermehrt auf den Bereich Festkörper-LiDAR konzentriert. LiDAR-Sensoren mit TriLumina-Lasern sind entscheidend für die Entwicklung neuester Sicherheitssysteme und künftiger autonomer Fahrzeuge. Diese Technik wird unsere Straßen deutlich sicherer und effizienter machen und es wird damit gerechnet, dass sie Millionen Menschenleben schützt."



"Brian Wong kann auf eine lange und erfolgreiche Laufbahn der Entwicklung und des Einsatzes von Halbleitertechnik im Automobilbereich und in anderen höchst anspruchsvollen Verbrauchersegmenten zurückblicken und ist damit die ideale Besetzung als CEO von TriLumina. Brian Wong hat erfolgreich innovative Unternehmen an der Spitze der Entwicklung wachsen lassen und ist deswegen die perfekte Ergänzung für TriLumina", sagte Lee Rand, Verwaltungsratsmitglied von TriLumina und Partner bei Sun Mountain Capital.



Über TriLumina Corp.



TriLumina, ein Unternehmen des Bereichs Halbleiterlaser, hat eine Reihe schneller, leistungsfähiger und kostengünstiger Halbleiterlaser entwickelt, mit denen Automobile abtasten, berechnen, vorausberechnen und reagieren können. TriLumina konzentriert sich auf Laser für Technik im Bereich Festkörper-Automobil-Laser-Radar (LiDAR) und intelligenter Beleuchtungsprodukte in Sensorprodukten zur Überwachung des Fahrers. Laser von TriLumina sind eine Plattformtechnik, deren Einsatzmöglichkeiten über das Automobil hinaus zur 3D-Tiefenmessung, Mensch-/Maschineschnittstellen und IR-Sensoren in Robotik, Industrieanwendungen und im Heim reichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.trilumina.com.



