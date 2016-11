DNS ShieldTM-Netz senkt Latenzzeit, verbessert Sicherheit und erhöht Verlässlichkeit der UltraDNS-Server von Neustar; ein privates Netz von DNS-Verbindungen, das durch Neugestaltung des Internets die Abhängigkeit von öffentlichen Netzen verringert

Neustar, Inc. (NYSE: NSR), ein bewährter, herstellerunabhängiger Anbieter von Echtzeit-Informationsdiensten, meldete heute die öffentliche Einführung seines DNS ShieldTM, eines weltweiten Netzes von sicheren privaten DNS (Domain Name System)-Verbindungen zwischen Neustar und seinen Partnern. Das DNS ShieldTM-Netz von Neustar zeichnet sich durch seine Unabhängigkeit vom öffentlichen Internet aus und verkörpert einen branchenweit erstmalig gewählten Ansatz zur Beseitigung von Latenzzeiten und Sicherheitslücken beim DNS-Datenverkehr in seinem Partnernetz.

"DNS ist das Kernnetz des Internets. Das ursprünglich Protokoll hat aber Schwächen und bezieht gewisse Sicherheitsprobleme nicht mit ein, die jetzt zum beliebten Ziel von Attacken geworden sind", so Rodney Joffe, SVP und Distinguished Fellow, Neustar. "Die Optimierung und der Schutz des DNS gehören zu den geschäftskritischen Aufgaben, da ein Ausfall zu Downtime, Netzwerklatenz, Umsatzeinbußen und einem negativen Markenerlebnis führen kann."

In jüngster Zeit schaffte das Auftauchen des Mirai-Botnets, das nicht gesicherte IoT-Geräte beeinträchtigte, ein ideales Umfeld für massive DDoS-Attacken auf DNS-Server, die zu erheblichen Website-Ausfällen führten. Das DNS ShieldTM-Netz erstellt eine sichere Verbindung zwischen den autoritativen UltraDNS-Servern von Neustar und den rekursiven Servern seiner Partner. Damit werden die bei verteilten Denial-of-Service (DDoS)-Attacken und DNS Spoofing genutzten Schwachstellen minimiert und gleichzeitig die Latenz bei DNS-Transaktionen verringert, wobei die Query/Response-Zuverlässigkeit deutlich zunimmt.

Das DNS ShieldTM-Netz von Neustar ergänzt ein globales IP Anycast-Netz, indem es die bestehenden 30 öffentlichen Knoten auf sechs Kontinenten um zahlreiche private Knoten erweitert. Jeden Tag werden dabei über 33 Milliarden Abfragen beantwortet. Das Neustar-Netz umfasst bereits eine eigens entwickelte DDoS-Abwehrlösung, die sein UltraDNS-Netz schützt. Durch die Erweiterung um das DNS ShieldTM-Netz wird dieses Schutzschild gegen Attacken verstärkt, denn der gesamte Datenverkehr wird vollständig vom öffentlichen Internet entfernt.

Die wichtigsten Vorteile und Merkmale des DNS ShieldTM-Netzes im Überblick:

Geringere Latenz - bringt bessere Website-Performance durch das private DNS Shield TM -Netz des Unternehmens. Der DNS-Datenverkehr kann so die allgemeine öffentliche Internet-Konnektivität umgehen, die häufig langsam und überlastet ist. Damit werden Ausfälle oder Verzögerungen selbst bei durch Ferien oder Extremnutzer erheblich gesteigertem allgemeinem Datenverkehrsaufkommen vermieden. In den meisten Fällen befinden sich die Knoten des DNS Shield TM -Netzes nur 100 Fuß entfernt von den rekursiven Servern der Partner, wodurch die Netzwerklatenz in den Bereich einstelliger Millisekunden gesenkt wird die kürzeste Latenz weltweit.

"Bei DNS besteht weiterhin ständig die Gefahr von DDoS-Attacken, Cache Poisoning-Angriffen und Spoofing-Versuchen, aber auch von Problemen, die durch ungefährliches hohes Datenverkehrsaufkommen an Websites entstehen und zu Betriebsstörungen in großen Teilen des Internets führen können", so Joffe. "Neustar ist dabei, das Internet mit privaten Netzwerkverbindungen zwischen unseren autoritativen Servern und den rekursiven Servern unserer Partner zu verkabeln. Damit schränken wir das Risiko, dass unser UltraDNS-Netz diesen Angriffen erliegt, ein."

Weitere Information über das DNS ShieldTM-Netz von Neustar finden Sie unter https://hello.neustar.biz/2016-dns-shield-wp-security-lp.html

Jeden Tag werden weltweit rund 2,5 Billiarden Datenbits erzeugt. Neustar (NYSE: NSR) extrahiert bestimmte Teile dieser Datenmenge und macht sie durch Analyse, Vereinfachung und Aufbereitung zu Informationen, die eine präzise und fundierte Entscheidungsfindung für optimale Resultate ermöglichen. Als eines der wenigen Unternehmen, die mit Sicherheit ermitteln können, wer sich am anderen Ende jeder Interaktion befindet, besitzt Neustar das Vertrauen großer internationaler Markenhersteller, die rund 20 Milliarden Mal pro Tag wichtige Entscheidungen treffen. Neustar hilft Marketing-Anwendern dabei, zur richtigen Zeit die richtigen Botschaften an die richtigen Leute zu senden. Das Unternehmen kann seine Kunden mit Gewissheit sagen, wer sie gerade anruft oder Kontakt mit ihnen aufnimmt und ermöglicht so wichtige Echtzeit-Entscheidungen. Die gleichen umfassenden Informationen, die es Neustar-Kunden ermöglichen, Aufträge zu platzieren und zu verwalten, können auch Angreifer stoppen. Neustar erkennt, wenn jemand eine falsche Identität vorspiegelt und hilft daher dabei, Betrug und Denial-of-Service-Attacken zu identifizieren, bevor sie zu Problemen führen. Das Unternehmen ist zudem ein erfahrener Verwalter einiger der weltweit komplexesten Datenbanken und kann Kunden so dabei unterstützen, ihre Online-Identität zu kontrollieren, ihre Domain-Namen zu registrieren und zu schützen sowie den Datenverkehr an die richtige Netzwerkadresse zu leiten. Neustar verknüpft wichtige Informationen mit den Menschen, die sie benötigen, und unterstützt so mehr als 12.000 Kunden in aller Welt bei ihren Entscheidungen und nicht nur mit Daten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.neustar.biz.

