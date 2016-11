Die schwedische Zentralbank arbeitet an einer digitalen Form der Landeswährung Krone. Die "E-Krona" soll nach Aussage der Zentralbank Münzen und Scheine nicht verdrängen.

Die schwedische Riksbank arbeitet am Konzept einer digitalen Landeswährung. Diese "E-Krona" genannte Währung könnte bereits in zwei Jahren eingeführt werden, berichtet die Financial Times. Dafür müssten jedoch noch wichtige technische und geldpolitische Fragen geklärt werden. Die schwedische Riksbank wäre die erste große Zentralbank der Welt, welche ihre Währung auch in digitaler Form herausgibt. Die Riksbank ist die älteste noch existierende Zentralbank der Welt und sie war die erste Bank, die bereits in den 1660er Jahren Papier-Bargeld herausgab. "Dieser Schritt ist genauso revolutionär wie jener mit den Papierscheinen vor über 300 Jahren. Was bedeutet das für die Geldpolitik und die Finanzstabilität? Wie konstruieren wir die neue Währung: eine aufladbare Karte, eine App oder auf eine andere Weise?", sagte Riksbank-Chefin Cecilia Skingsley gegenüber der FT. Skingsley sagte, dass die "E-Krona" nicht dem Zweck diene, Münzen und Scheine zu ...

