Der Welsh International Hal Robson-Kanu unterzeichnet bei Concave Football



Manchester, England (ots/PRNewswire) - West Bromwich Albion und der Welsh International Flügelstürmer, Hal Robson-Kanu, werden während der 2016/17 Saison mit den leichten Volt+ Fußballschuhen von Concave spielen.



Die Vereinbarung ist eine klare Absichtserklärung für Concave und stellt die nächste Evolutionsphase der Marke zur Stärkung ihrer Präsenz im Spitzenfußball dar.



Hal Robson-Kanu war während der unwahrscheinlichen Serie von Wales bei der Euro 2016 in Frankreich das Gesprächsthema. Nachdem er im Eröffnungsspiel gegen die Slowakei von der Spielerbank geholt wurde und das Siegtor erzielte, wurde sein Wundertor gegen Belgien im Viertelfinale von der BBC, ausgewählt von Thierry Henry und Rio Ferdinand, zum Treffer des Turniers erklärt.



Als weltweite Fußballmarke ist Concave stolz, zur Weiterentwicklung des Spieles beizutragen. Die einzigartige Power Strike Technologie von Concave trägt durch die breitere Trittzone nachweislich zur Vergrößerung des Optimalpunktes bis um das Vierfache bei, wodurch die Kraft um 8 % bis 10 % steigt und die Treffergenauigkeit größer wird.



Die Technologie besteht aus einer flexiblen "konkaven" Lage aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), die auf dem oberen Teil der Zunge des Schuhs liegt und damit die konvexe Form des Balls bei gleichzeitigem Schutz der Mittelfußknochen "ergreift".



Hal Robson-Kanu sagte: "Concave ist eine aufstrebende Marke, die über hervorragende Ideen und ausgezeichnete Menschen verfügt, die an den Produkten arbeiten. Die Marke passt genau zu meinem Spiel und meiner Story.



Die Technologie von Concave funktioniert sehr gut bei der Ballberührung und unterstützt die Genauigkeit und Kraft. Der Volt+ ist ein leichter und starker Fußballschuh. Ich freue mich, mit einer Marke zu wachsen, die so authentisch ist."



Andrew Theoklitos, Mitgründer und Direktor von Concave, erklärte: "Unsere Technologie funktioniert wirklich und ein Spieler der Premier League wie Robson-Kanu an der Seite der Marke Concave bietet uns letztlich gesteigerte Präsenz auf höchstem Niveau auf dem Spielfeld. Wir freuen uns schon auf seine Erfolge für Wales und Westbrom mit seinem Volt+ von Concave."



Der Concave Volt+ ist ein leichter und minimalistischer Fußballschuh, der über einen weichen und geschmeidigen Oberschuh aus Mikrofaser und eine, aus Pebax konstruierte Sohle verfügt, einem leichten und flexiblen Material, das üblicherweise in Sprintspikes verwendet wird. Die Power Strike Technologie von Concave steigert die Stärke und Genauigkeit, während der Volt+ über eine schaufelförmige Stollenkonfiguration verfügt, die ausschließlich für Geschwindigkeit konzipiert wurde.



Concave wurde 2008 gegründet, hat seinen weltweiten Firmensitz in Manchester, UK, und ist ideal für die Ausweitung seines Portfolios mit Spielern aus der Premier League positioniert. Sein Einzelhandel und der Onlinevertrieb sind weltweit verfügbar.



