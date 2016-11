Das thematische Netzwerk EUFRUIT traf sich am 9. November 2016 zu seiner ersten Hauptversammlung in Leuven. Nach weniger als 6 Monaten Tätigkeit wurde von dem Projekt bereits eine spezielle Wissensplattform gestartet, um den Zugang zu Wissen für Forschung und Innovation für den Obstsektor in ganz Europa zugänglich zu machen. Bildquelle: Shutterstock.com EUFRUIT ist ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...