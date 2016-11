Die spanische landwirtschaftliche Organisation La Unió drückte ihre Besorgnis nach der Entdeckung des ersten Falls von Xylella fastidiosa auf spanischem Gebiet aus, genauer auf der Insel Mallorca, wie am 10. November bekannt wurde. Bildquelle: Shutterstock.com Der Pflanzenschutzdienst der Balearen hat die Existenz des Bakteriums Xylella fastidiosa in einem Gartencenter in Porto...

Den vollständigen Artikel lesen ...