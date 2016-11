Wird Angela Merkel erneut für das Amt der Regierungschefin kandidieren? Die Frage beschäftigt spätestens seit Röttgens Aussagen gegenüber CNN das Land. Einem Bericht nach will sich die Kanzlerin am Sonntag dazu äußern.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich einem Medienbericht zufolge offenbar in Kürze dazu äußern, ob sie 2017 erneut für das Amt der Regierungschefin kandidiert. Zu erwarten sei die Erklärung Merkels am kommenden Sonntag zum Auftakt der zweitägigen Klausurtagung von CDU-Präsidium und Vorstand, ...

