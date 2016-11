"DFT", ein Musikproduktionsteam aus Tokio, hat sein erstes Album "STORY TO TELL" auf dem neuen Label DAT SLICK (Betrieben von ADX inc., Standort: Minato-ku, Tokio, CEO: Akira Fujita) herausgebracht.

DFT bestehen aus mimi und vivi, die für die komplette Produktion, das Songwriting, die Programmierung der Tracks und das Arrangement des Albums zuständig waren.

In Verbindung mit dem Vertriebsstart für das neue Album hat die Gruppe außerdem einen sensationellen Kurzfilm herausgebracht, der alle Songs auf dem Album enthält.

Der Kurzfilm wurde von dem Filmemacher Sayaka Nakane produziert.

Parallel zur Veröffentlichung des Albums "STORY TO TELL" hat die Gruppe außerdem einen Kurzfilm angekündigt, in dem alle für das Album aufgenommenen Songs vorkommen. Das gesamte 15-minütige Video wurde auf Film aufgezeichnet. Der Film wurde von Sayaka Nakane produziert, einem Filmemacher von Weltruf, der Preise bei zahlreichen internationalen Filmfestivals erhalten hat. Es handelt sich um eine neue Form des Promo-Videos von DFT, und die Lippensynchronisationen sind dabei besonders interessant.

Kurzfilm: http://dft.tokyo/movie.html

Musik international an vier Orten produziert, darunter Japan

Die Gruppe hat international an einer Reihe von Orten produziert, darunter Japan, Atlanta, Las Vegas und New York, und Herz und Seele in dieses Album gesteckt. Dabei wurden Atmosphäre und Trends jedes Ortes auf der Suche nach dem bestmöglichen Sound kompromisslos zusammen verwoben.

Titel: STORY TO TELL

Erhältlich auf iTunes ab 9. November: https://itun.es/jp/EBi8fb

Offizielle Website DFT: http://dft.tokyo/

