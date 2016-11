Der Persil-Hersteller Henkel will in den kommenden vier Jahren sein Wachstumstempo halten. Bis 2020 soll der Umsatz aus eigener Kraft im Schnitt um 2 bis 4 Prozent zulegen. Aber auch Zukäufe hat Henkel im Sinn.

Der Konsumgüterkonzern Henkel will unter seinem neuen Chef Hans Van Bylen bis 2020 beim Umsatz wachsen, kräftiger investieren und profitabler arbeiten. In den nächsten vier Jahren wolle Henkel ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum von zwei bis vier Prozent erreichen, teilte der Hersteller von Pritt und Persil am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Das bereinigte Ergebnis je Vorzugsaktie solle im Mittel von sieben bis neun Prozent pro Jahr wachsen, im letzten Vier-Jahres-Plan peilte Henkel hier noch zehn Prozent an. Die Ebit-Marge solle weiter steigen. Eine konkrete Steigerungsrate nannte Henkel hier aber nicht. Auch setzte sich der Konzern - anders als in der Vergangenheit - kein genaues Umsatzziel. Die Düsseldorfer bauen zudem weiter ...

