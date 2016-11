Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Konsumgüterkonzern Henkel will in den kommenden Jahren sein profitables Wachstum vorantreiben. Dabei geht das Unternehmen von einem andauernd volatilem Marktumfeld aus. Das durchschnittliche organische Umsatzwachstum sieht Henkel bis 2020 jährlich bei 2 bis 4 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im Schnitt 7 bis 9 Prozent zulegen. Die EBIT-Marge soll weiter gesteigert und der freie Cashflow erhöht werden.

Dabei liege der Fokus von Henkel weiterhin auf Kostendisziplin. Henkel will weiter in organisches Wachstum als auch in Zukäufe investieren. Akquisitionen blieben ein zentraler Bestandteil der Strategie.

"Wir bewegen uns in einem sehr volatilen Geschäftsumfeld, das geprägt ist durch zunehmende Globalisierung, beschleunigte Digitalisierung, sich schnell verändernde Märkte, steigende Ressourcenknappheit sowie durch die wachsende Bedeutung gesellschaftlicher Verantwortung", erklärte Konzernchef Hans Van Bylen. Henkel wolle bis 2020 und darüber hinaus weiter profitabel wachsen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Investorentag

11:30 DE/Henkel, PK zu strategischen Prioritäten und Finanzzielen

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate

09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

13:00 US/Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages

- DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit GDL

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Imperial Brands 0,541 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj Vorabschätzung: +0,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj -US 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +7,0 zuvor: +9,7 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +9,5% gg Vm zuvor: -9,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: bestätigt +6,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 255.000 zuvor: 254.000 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2019 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2021 Auktion 1,30-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2026 im Volumen von 3 bis 4 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 4,5 bis 5,5 Mrd EUR, davon 3,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2021 neue 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2026 im Volumen von 1,1 Mrd GBP 11:30 PL/Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit November 2022 Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2026 im Gesamtvolumen von 3 Mrd bis 5 Mrd PLN 11:50 FR/Auktion inflationsindexierter Anleihen (OATi; OATei) im Gesamtvolumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR, davon 2,10-prozentige OATi mit Laufzeit Juli 2023 0,70-prozentige OATei mit Laufzeit Juli 2030 0,10-prozentige OATei mit Laufzeit Juli 2047

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.176,50 +0,17% Nikkei-225 17.862,63 +0,00% Shanghai-Composite 3.204,12 -0,03% INDEX zuletzt +/- % DAX 10.663,87 -0,66% DAX-Future 10.658,50 -0,92% XDAX 10.661,01 -0,92% MDAX 20.463,43 -0,62% TecDAX 1.717,22 +1,07% EuroStoxx50 3.026,36 -0,77% Stoxx50 2.818,86 -0,23% Dow-Jones 18.868,14 -0,29% S&P-500-Index 2.176,94 -0,16% Nasdaq-Comp. 5.294,58 +0,36% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,56 +22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Vor der Veröffentlichung von Inflationsdaten in Europa und den USA sowie einem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen - ihrem ersten seit der US-Präsidentschaftswahl - dürften sich die Anleger an den europäischen Börsen zurückhalten. Dazu kommen leicht negative Vorgaben von der Wall Street, wo die Trump-Rally am Mittwoch ins Stocken kam. Dabei dürfte es sich aber nur um eine kurze Verschnaufpause gehandelt haben, meint Timothy Condon. Er erwartet eine Neubewertung an den Märkten, weil Anleger davon ausgingen, dass die Politik des neu gewählten Präsidenten Donald Trump der von Ronald Reagan ähneln werde, also durch massive Staatsausgaben geprägt sein dürfte. Andere Beobachter verweisen darauf, dass derzeit eine Gegenbewegung an den Anleihemärkten laufe, die kurzfristig die Fantasie aus Aktien nehme.

Rückblick

Schwächer - Auch der fallende Euro lieferte keinen nachhaltig stützenden Impuls für den Aktienmarkt. Europäische Unternehmen könnten Verlierer von US-Protektionismus werden, hieß es mit Blick auf den designierten US-Präsidenten Trump. Während die meisten Börsen im Minus schlossen, legte der Aktienmarkt in Athen um gut 3 Prozent zu. Im Handel wurde auf die Rede des scheidenden US-Präsidenten Barack Obama verwiesen, in der er die Gläubiger Griechenlands zu einem Schuldenschnitt gedrängt hatte. Iliad und Bouygues hätten ein besseres Wachstum als vom Markt erwartet ausgewiesen, sagten die Analysten der BNP. Iliad notierten 1 Prozent im Minus, Bouygues aber 2,6 Prozent höher. Ocado brachen 8,5 Prozent ein. Amazon will nun innerhalb einer Stunde die Produkte des Einzelhändlers Morrison (minus 1,5 Prozent) zu den Kunden ausliefern.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - In den vergangenen Tagen sei der DAX immer wieder an der Marke von 10.800 Punkten gescheitert. Sollte der Leitindex nun die Unterstützung der jüngsten Seitwärtsbewegung testen, habe er Platz bis in den Bereich bei 10.200 Punkten, hieß es. Nach einem Kursanstieg von 40 Prozent in nur knapp sechs Wochen gaben Lufthansa um 4 Prozent nach. Eine Abstufung der Aktie auf "Verkaufen" durch die DZ belastete. Auch der erneut drohende Pilotenstreik drückte auf den Kurs. Bayer ging mit einer Wandelanleihe an den Markt und Morphosys platzierte Aktien. Bayer verloren gut 4 Prozent, Morphosys 8,1 Prozent. Hugo Boss will "voraussichtlich" erst 2018 auf den Wachstumspfad zurückkehren, die Aktie stürzte um über 10 Prozent ab. Leoni brachen gar um 11,5 Prozent ein. Der Kabelbaumhersteller hatte wegen eines Betrugsfalls einen Verlust verbucht. Lampe sah keinen Grund, die "Verkaufen"-Einstufung aufzugeben. Nach einer massiven EBIT-Warnung schlossen Sto 11,3 Prozent tiefer.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): Unverändert bei 10.661 Punkten

Von einem insgesamt ruhigen nachbörslichen Handel am Mittwoch berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Impulse oder Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die Continental-Aktie habe nicht auf die am Abend veröffentlichten Zahlen von Pirelli reagiert.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Rekordjagd an der Wall Street scheint erst einmal vorüber zu sein. Nach vier Rekordhochs des Dow-Jones-Index auf Schlusskursbasis in Folge und zuletzt sieben Handelstagen mit Gewinnen ging den Indizes zur Wochenmitte etwas die Puste aus. Zudem suchten die Investoren nun verstärkt nach Signalen, die zeigten, was von den Versprechungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump letztlich realpolitisch übrig bleibe, hieß es. Doch von einem grundsätzlichen Stimmungsumschwung könne keine Rede sein, ergänzte ein Teilnehmer. Die US-Konjunkturdaten des Tages blieben hinter den Erwartungen. Weiter auf der Gewinnerseite standen Technologiewerte. Apple gewannen 2,7 Prozent, Microsoft 1,3 Prozent und Verizon 1,2 Prozent. Bei den Bankenwerten reduzierten sich JP Morgan um 2,5 Prozent und Goldman Sachs um 2,3 Prozent. Teilnehmer verweisen auf die sehr positive Entwicklung des Bankensektors seit vergangenem Dienstag. Der Aufschlag betrage 12 Prozent. Am US-Rentenmarkt legten die Notierungen erstmals seit sechs Handelstagen wieder zu. Die Rendite zehnjähriger Treasurys reduzierte sich um 2 Basispunkte auf 2,22 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.25 Uhr EUR/USD 1,0694 -0,1% 1,0703 1,0676 EUR/JPY 116,86 +0,3% 116,53 116,77 EUR/CHF 1,0720 +0,0% 1,0715 1,0717 GBP/EUR 1,1612 -0,0% 1,1627 1,1654 USD/JPY 109,26 +0,3% 108,88 109,37 GBP/USD 1,2417 -0,2% 1,2442 1,2440

Der Dollar neigte weiter zur Stärke, unbeeindruckt von den etwas schwächeren US-Daten. Der Euro fiel weiter zurück und notierte im späten US-Handel bei 1,0683 Dollar. Im Verlauf hatte er bei 1,0665 Dollar ein neues Jahrestief erreicht. Am Vortag lag die Devise noch bei 1,0724 Dollar und im Tageshoch sogar bei 1,0760 Dollar. Die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember habe den Greenback weiter gestützt, so ein Teilnehmer.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 17, 2016 01:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.