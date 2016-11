Zürich - Die Zurich Insurance Group hat sich anlässlich des am (heutigen) Donnerstag in London stattfindenden Investorentreffens neue Finanzziele für die Zeit bis 2019 gesetzt. Die Zurich strebt dabei ab dem kommenden Jahr eine Eigenkapitalrendite auf dem operativen Gewinn BOP (Business Operating Profit) von über 12%; bislang galt hier eine Bandbreite von 12-14% als Gradmesser. In den Jahren darauf soll die Rendite noch weiter ansteigen, teilt die Zurich mit.

Die Zurich verfüge über das Managementteam und die Mitarbeitenden, um die Zukunft der Gruppe erfolgreich zu gestalten, ist der seit März amtierende CEO Mario Greco überzeugt. "Wir sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...