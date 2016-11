Nach dem zwischenzeitlichen Hoch an den internationalen Ölmärkten hat sich auch der Anstieg der Energiepreise für Deutschlands Verbraucher im Oktober deutlich beschleunigt. Im Schnitt legten die Preise für alle Energiearten gegenüber September um 1,5 Prozent zu. Mittlerweile sind die Kurse für Rohöl an den internationalen Märkten allerdings schon wieder gefallen, was sich voraussichtlich dämpfend auf die Energieteuerung im November auswirken wird. Dies ergibt die jüngste Auswertung des Energiepreis-Monitors der European Climate Foundation (ECF).

