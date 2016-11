Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) hat Philipp Schröder, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing bei der sonnen Gruppe (Wildpoldsried), in den Vorstand gewählt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 10.11.2016 wurde der Vorstand des Verbandes neu gewählt und erweitert. Damit will der BSW-Solar das größere Spektrum an Geschäftsfeldern in der Branche berücksichtigen.

