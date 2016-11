Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Wegen Preisrückgängen und der nachlassenden Nachfrage aus China zückt First Solar den Rotstift. Der US-Solarkonzern kündigte an, 1.600 seiner 6.000 Beschäftigten entlassen zu wollen. Dies und die Umstellung der Produktion auf eine neue Solarzellengeneration werden Kosten von 500 Millionen Euro verursachen und das Unternehmen dieses Jahr in die roten Zahlen treiben. Die Produktion werde im kommenden Jahr deutlich fallen, sagte Finanzvorstand Alexander R. Bradley. Hier spiele auch die Unsicherheit eine Rolle, welche Energiepolitik die neue Regierung unter dem künftigen Präsident Donald Trump verfolgen werde. Das Unternehmensziel für 2020 in China strich First Solar auf 9 Gigawatt von 20 Gigawatt zusammen. Nach Verlusten von 2 bis 4 Dollar im laufenden Jahr will First Solar 2017 bereinigt wieder mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erreichen oder sogar bis zu 50 Cent Gewinn je Aktie. Den Umsatz sieht der Solarhersteller allerdings nur bei 2,6 Milliarden bis 2,6 Milliarden Dollar, während Analysten dem Konzern bislang rund 3 Milliarden Dollar zugetraut hatten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:00 Wal-Mart Stores Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: +7,0 zuvor: +9,7 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: +9,5% gg Vm zuvor: -9,0% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: bestätigt +6,3% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 255.000 zuvor: 254.000 14:30 Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.176,50 +0,17% Nikkei-225 17.862,63 +0,00% Hang-Seng-Index 22.300,67 +0,09% Shanghai-Composite 3.209,47 +0,14% S&P/ASX 200 5.338,50 +0,20%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Knapp behauptet - An den ostasiatischen Finanzmärkten kommt es zu einer ersten moderaten Gegenbewegung auf die Trends der vergangenen Tage seit dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump. Bei Aktien werden Gewinne mitgenommen, ebenso beim gestiegenen Dollar, während Anleihen zaghaft zurückgekauft werden nach ihrem Ausverkauf. Außerdem macht sich Zurückhaltung breit vor dem ersten öffentlichen Auftritt von US-Notenbankchefin Janet Yellen im späteren Tagesverlauf seit der Wahl Donald Trumps. Auch die ebenfalls auf dem Terminkalender stehenden US-Verbraucherpreise lassen die Anleger vorsichtig agieren. Von beiden Ereignissen könnten Signale kommen, ob die US-Notenbank tatsächlich im Dezember die Zinsen anheben wird. Unter den Einzelwerten gehören Ölaktien, am Vortag noch die Gewinner, zu den Verlierern. Sie leiden darunter, dass die Ölpreise wieder zurückkommen, belastet von höher als erwartet ausgefallenen US-Lagervorräten. Am japanischen Anleihemarkt fällt die Zehnjahresrendite nach dem Mehrmonatshoch am Vortag von 0,025 auf 0,10 Prozent zurück. Hintergrund ist auch die Aussage des japanischen Notenbankchefs Haruhiko Kuroda, die Renditen niedrig halten zu wollen, auch wenn in den USA ein Zinserhöhungszyklus in Gang kommen sollte. Bankenaktien, die zuletzt stark von den steigenden Renditen profitiert hatten, weil sich dadurch die Margen im Zinsgeschäft verbessern, werden verkauft. In Tokio verlieren Mitsubishi UFJ Financial 2,7 Prozent und Mizuho Financial 1,3 Prozent. In Hongkong geben HSBC 2 Prozent ab.

US-NACHBÖRSE

Cisco verloren auf Nasdaq.com bis 19.58 Uhr Ortszeit 4,3 Prozent, belastet von einem enttäuschenden Ausblick (siehe unten). First Solar brachen um 12,5 Prozent ein. Wegen Preisrückgängen und nachlassender Nachfrage aus China zückt First Solar den Rotstift und will 1.600 seiner 6.000 Beschäftigten entlassen (siehe tagesthema). Netapp schnellten nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen um 10,8 Prozent in die Höhe. Der Datenspeicherspezialist hatte außerdem mit einem unerwartet positiven Ausblick aufgewartet. Hain Celestial verteuerten sich um 12 Prozent. Der Hersteller von Nahrungsmitteln und Konsumentenprodukten hatte mitgeteilt, dass eine unabhängige Überprüfung ergeben habe, dass Hain kein bewusstes Fehlverhalten im Vertriebsgeschäft vorzuwerfen ist.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 18.868,14 -0,29 -54,92 8,28 S&P-500 2.176,94 -0,16 -3,45 6,51 Nasdaq-Comp. 5.294,58 0,36 18,96 5,73 Nasdaq-100 4.792,27 0,58 27,79 4,33 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 0,89 Mrd 1,04 Mrd Gewinner 1.594 2.215 Verlierer 1.454 859 Unverändert 86 51

Uneinheitlich - Nach vier Rekordhochs des Dow-Jones-Index auf Schlusskursbasis in Folge und zuletzt sieben Handelstagen mit Gewinnen ging den Indizes zur Wochenmitte etwas die Puste aus. Zudem suchten die Investoren nun verstärkt nach Signalen, die zeigen, was von den Versprechungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump realpolitisch übrig bleiben werde, hieß es. Doch von einem grundsätzlichen Stimmungsumschwung könne keine Rede sein, meinte ein Teilnehmer. Weiter auf der Gewinnerseite standen die nach dem Wahlsieg Donald Trumps zunächst vernachlässigten Technologiewerte. Apple gewannen 2,7 Prozent, Microsoft 1,3 Prozent und Verizon 1,2 Prozent. Bei den Bankenwerten reduzierten sich JP Morgan um 2,5 Prozent und Goldman Sachs um 2,3 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf die sehr positive Entwicklung des Bankensektors seit dem vergangenen Dienstag im Zuge steigender Renditen, die am Mittwoch etwas gesunken seien.

TREASURYS

Laufzeit Kurs Änderung Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 98-1/32 +5/32 2,22% -1,8 30 Jahre 99 +30/32 2,92% -4,7

Am US-Rentenmarkt legten die Notierungen erstmals seit sechs Handelstagen wieder zu. Die Rendite zehnjähriger Treasurys reduzierte sich um 2 Basispunkte auf 2,22 Prozent. Am Vortag war die Rendite noch auf den höchsten Stand seit Januar geklettert. Übergeordnet spielten die Akteure weiter die Karte Zinserhöhung, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:17 % YTD EUR/USD 1,0686 -0,2% 1,0703 1,0714 -1,6% EUR/JPY 116,88 +0,3% 116,53 117,17 -8,3% EUR/GBP 0,8605 +0,0% 0,8601 0,8591 +16,9% GBP/USD 1,2416 -0,2% 1,2442 1,2472 -15,8% USD/JPY 109,39 +0,5% 108,88 109,37 -6,8% USD/KRW 1177,05 +0,6% 1169,97 1172,32 +0,1% USD/CNY 6,8700 -0,2% 6,8804 6,8688 +5,8% USD/CNH 6,8851 -0,0% 6,8881 6,8789 +4,8% USD/HKD 7,7570 -0,0% 7,7575 7,7567 +0,1% AUD/USD 0,7476 -0,2% 0,7493 0,7531 +2,6%

Der Dollar neigte weiter zur Stärke, unbeeindruckt von etwas schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,0683 Dollar. Im Verlauf hatte er mit 1,0665 Dollar ein neues Jahrestief erreicht. Am Vortag lag die Devise noch bei 1,0724 Dollar und im Tageshoch sogar bei 1,0760 Dollar. Die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember habe den Greenback weiter gestützt, so ein Teilnehmer. Im frühen asiatischen Handel am Donnerstag ist von leichten Gewinmitnahmen beim seit dem Wahlsieg Donald Trump kräftig gestiegenen Dollar die Rede.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,45 45,57 -0,3% -0,12 +3,7% Brent/ICE 46,50 46,63 -0,3% -0,13 +2,2%

Trotz eines erneuten Anstiegs der wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten kamen die Ölpreise nur leicht unter Druck. Teilnehmer verwiesen zur Begründung für die recht stabile Tendenz auf Aussagen des russischen Energieministers Alexander Nowak. Dieser hatte laut einem Bericht gesagt, dass sein Land "jede Entscheidung der Opec" mittragen werde. Dies schürte die Hoffnungen auf eine Einigung beim Opec-Treffen Ende des Monats. Zum US-Settlement fiel der Preis für ein Barrel WTI um 0,5 Prozent auf 45,57 Dollar, Brent gab um 0,7 Prozent auf 46,63 Dollar nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,00 1.225,74 +0,0% +0,26 +15,6% Silber (Spot) 16,94 16,98 -0,2% -0,04 +22,6% Platin (Spot) 942,85 943,75 -0,1% -0,90 +5,8% Kupfer-Future 2,45 2,47 -0,5% -0,01 +13,9%

Der Goldpreis gab leicht nach und fiel zum US-Settlement um 0,1 Prozent auf 1.224 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank (BoJ) macht Ernst mit ihrem neuen Programm zur Beeinflussung der Zinsen am Anleihemarkt. Sie kündigte an, unbegrenzt Regierungsanleihen aufzukaufen, allerdings zu Festpreisen. Sie reagiert damit auf die jüngst stark gestiegene Rendite von Staatsanleihen. Die BoJ kündigte an, Regierungsanleihen mit Restlaufzeiten von ein bis drei Jahren zu einer Rendite von 0,020 Prozent zu erwerben. Für Restlaufzeiten von drei bis fünf Jahren bietet sie Preise, die einer Rendite der Anleihen von 0,019 Prozent entsprechen.

GELDPOLITIK USA

