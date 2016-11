Holzminden (ots) - Der "Hidden Champion" Stiebel Eltron aus Niedersachsen kündigt zum Ende des Geschäftsjahrs einen der größten Markterfolge seiner mehr als 90-jährigen Geschichte an. Für das nächste Jahr wird, getrieben von dem Bereich "Erneuerbare Energien", ein neuer Umsatzrekord angepeilt.



Der Gewinner der Energiewende, STIEBEL ELTRON, und der VORSITZENDE DES SACHVERSTÄNDIGENRATS DER BUNDESREIGIERUNG FÜR UMWELTFRAGEN, Prof. Dr.-Ing. Martin Faulstich, laden interessierte Journalisten zur Pressekonferenz in den Luisenhof nach Hannover ein:



WANN: Freitag, 25. November 2016 10:30 - 11:30 Uhr



WO: "Luisenhof-Hotel" Luisenstraße 1-3 30159 Hannover



DIE REFERENTEN:



- Prof. Dr. Martin Faulstich, Vorsitzender des Sachverständigenrats der Bundesregierung für Umweltfragen und Geschäftsführer des CUTEC Instituts Clausthal-Zellerfeld



- Rudolf Sonnemann, Geschäftsführer Stiebel Eltron



- Dr. Nicholas Matten, Geschäftsführer Stiebel Eltron



- Dr. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer Stiebel Eltron



DIE REPORTS:



- Energiewende-Boom: Wie an der Weser ein verstecktes "Energietechnik-Valley" entstand / Wirtschaftliche Entwicklung des Mittelständlers Stiebel Eltron (Rudolf Sonnemann)



- Die Energiewende nach dem Klimaschutzabkommen von Paris (Prof. Dr. Martin Faulstich)



- Stiebel Eltron Gruppe - Internationalisierung im Vertrieb (Dr. Nicholas Matten)



- Holzminden als deutscher Produktions,- Forschung- und Entwicklungsstandort (Dr. Kai Schiefelbein)



DIE DISKUSSION:



- Ausblick auf die wirtschaftliche Zukunft der Energiewende - Q&A



DIE ANMELDUNG:



Ihre Anmeldung richten Sie bitte an Carsten Heer: E-Mail: carsten.heer@econ-news.de oder Telefon: +49 (0) 40 - 82244284



Über Stiebel Eltron



Stiebel Eltron, gegründet 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von rund 435 Millionen Euro und einer Beschäftigtenzahl von weltweit 2.900 Mitarbeitern zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, der Wärme- und Haustechnik. Das Familienunternehmen wird seit seiner Gründung von der Vision angetrieben, Geräte für mehr Energieeffizienz, Komfort und Zuverlässigkeit zu produzieren. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem der größten Anbieter auf dem Wärmemarkt und zum Weltmarktführer bei Komfort-Durchlauferhitzern. Als Vorreiter in Sachen Erneuerbare Energien startete Stiebel Eltron bereits in den 70er Jahren mit der Fertigung von Wärmepumpen und Solarkollektoren. Als erfolgreicher Systemanbieter im Bereich Erneuerbare Energien gehören auch Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zum Programm. Stiebel Eltron produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Eschwege sowie an drei weiteren Standorten im Ausland (Tianjin/China, Bangkok/Thailand, Poprad/Slowakei).



OTS: STIEBEL ELTRON newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62786 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62786.rss2



Pressekontakt: econNEWSnetwork Carsten Heer Tel. +49 (0) 40 822 44 284 E-Mail: redaktion@econ-news.de