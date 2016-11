Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca nach Quartalszahlen von 5550 auf 5500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben sollten in den kommenden zwei Jahren den Kerngewinn je Aktie (EPS) sinken lassen, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer Studie vom Donnerstag. Dank seiner Produktpipeline dürfte der Pharmakonzern in den Folgejahren aber wieder zu einem starken Wachstum zurückkehren./gl/zb

