Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Infineon von 15 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er sehe den Chipkonzern weiterhin als Profiteur davon, dass in Autos und anderen Industriebereichen immer mehr Teile verbaut werden, schrieb Analyst Achal Sultania in einer Studie vom Donnerstag. Dies sollte den Umsatz und den Gewinn je Aktie in den kommenden Jahren weiter vorantreiben./tih/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0013 2016-11-17/09:14

ISIN: DE0006231004