Ergebnis für das 1. Halbjahr 2016/2017 (1. April 2016 bis 30. September 2016) Umsatz und Ertrag gesteigert weiterhin starke internationale Expansion

DO & CO erstmals im österreichischen Leitindex ATX

UMSATZ: 504,7 mEUR EBITDA: 50,4 mEUR EBIT: 32,8 mEUR

WIEN - 17. November 2016 - Die DO & CO Aktiengesellschaft gibt heute die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2016/2017 (1. April 2016 bis 30. September 2016) gemäß IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, bekannt. Der DO & CO Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2016/2017 einen Umsatz von 504,67 mEUR. Dies stellt trotz negativer Währungseffekte (hauptsächlich Türkische Lira und Britisches Pfund) eine Umsatzsteigerung von 6,3 % bzw. 29,73 mEUR gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres

dar.

Umsatz HJ1 2016/17 HJ1 2015/16 Veränderung Veränderung in mEUR (1) in mEUR in % in mEUR Airline Catering 328,08 326,13 1,95 0,6% International Event 92,95 65,10 27,85 42,8% Catering Restaurants, 83,64 83,71 -0,07 -0,1% Lounges & Hotel Konzernumsatz 504,67 474,94 29,73 6,3%

(1). 1. Halbjahr 2015/16 angepasst

Konzern HJ1 2016/17 HJ1 2015/16 Veränderung Veränderung in mEUR (1) in mEUR in % in mEUR Umsatz 504,67 474,94 29,73 6,3% EBITDA 50,37 48,28 2,09 4,3% Abschreibungen & -17,61 -16,12 -1,49 -9,2% Wertminderungen EBIT 32,76 32,16 0,61 1,9% Konzernergebnis 15,16 18,92 -3,77 -19,9% EBITDA-Marge 10,0% 10,2% EBIT-Marge 6,5% 6,8% Mitarbeiterinnen 10.100 9.890 210 2,1%

(1). 1. Halbjahr 2015/16 angepasst

Das EBITDA des DO & CO Konzerns beträgt 50,37 mEUR (VJ: 48,28 mEUR). Die EBITDA-Marge beträgt 10,0 % (VJ: 10,2 %). Das konsolidierte Betriebsergebnis (EBIT) des DO & CO Konzerns beträgt im ersten Halbjahr 2016/2017 32,76 mEUR und liegt damit um 0,61 mEUR über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die EBIT-Marge beträgt 6,5 % (VJ: 6,8 %).

Die Entwicklung der drei Geschäftsbereiche des DO & CO Konzerns im Detail:

AIRLINE CATERING

Airline Catering HJ1 2016/17 HJ1 2015/16 Veränderung Veränderung in mEUR (1) in mEUR in % in mEUR Umsatz 328,08 326,13 1,95 0,6% EBITDA 38,10 38,67 -0,57 -1,5% Abschreibungen & -13,18 -10,30 -2,88 -28,0% Wertminderungen EBIT 24,92 28,37 -3,45 -12,2% EBITDA-Marge 11,6% 11,9% EBIT-Marge 7,6% 8,7% Anteil Konzernumsatz 65,0% 68,7%

(1). 1. Halbjahr 2015/16 angepasst

Die Division Airline Catering erzielte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Umsatz von 328,08 mEUR (VJ: 326,13 mEUR). Dies entspricht einem Wachstum von 0,6 % gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der Umsätze der Division am Konzernumsatz beträgt 65,0 % (VJ: 68,7 %). Das EBITDA liegt mit 38,10 mEUR um 0,57 mEUR (-1,5 %) unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das EBIT liegt mit 24,92 mEUR unter dem Vorjahresniveau (VJ: 28,37 mEUR). Die EBITDA-Marge beträgt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 11,6 % (VJ: 11,9 %). Die EBIT-Marge liegt bei 7,6 % (VJ: 8,7 %).

Die meisten DO & CO Standorte berichten Umsatzsteigerungen, wobei insbesondere die Standorte in den USA und in Deutschland hervorzuheben sind. Stabil sind Österreich, Italien und Polen. Rückläufig ist die Geschäftsentwicklung in der Ukraine, vor allem durch den Verlust des wichtigsten Kunden, der Eigencatering durchführt.

In der Türkei, einem der wichtigsten Märkte von DO & CO, ist in der Landeswährung (Türkische Lira) ein Umsatzwachstum von +4,4 % zu verzeichnen, welcher sich jedoch durch den Wertverlust der türkischen Lira gegenüber dem Euro in der DO & CO Konzerngewinn- und -verlustrechnung mit einem Umsatzrückgang von -2,7 % widerspiegelt. Auch die Abwertung des Britischen Pfund gegenüber der Berichtswährung führt dazu, dass es in Großbritannien anstelle einer Umsatzsteigerung in lokaler Währung von +8,2 % zu einem währungsbedingten Umsatzrückgang in Höhe von -4,8 % kommt. Nachdem der wesentliche Teil der Kosten in den jeweiligen Landeswährungen anfällt, bleiben die Margen davon unberührt.

INTERNATIONAL EVENT CATERING

International HJ1 2016/17 HJ1 2015/16 Veränderung Veränderung Event Catering in mEUR in mEUR in mEUR in % Umsatz 92,95 65,10 27,85 42,8% EBITDA 8,23 5,68 2,55 44,9% Abschreibungen -2,65 -2,32 -0,34 -14,6% EBIT 5,58 3,37 2,21 65,8% EBITDA-Marge 8,9% 8,7% EBIT-Marge 6,0% 5,2% Anteil 18,4% 13,7% Konzernumsatz

Der Umsatz der Division International Event Catering beträgt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 92,95 mEUR (VJ: 65,10 mEUR). Dies entspricht einem Wachstum von 42,8 % gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der Umsätze der Division International Event Catering am Konzernumsatz beträgt 18,4 % (VJ: 13,7 %). Das EBITDA der Division International Event Catering beträgt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 8,23 mEUR (VJ: 5,68 mEUR). Die EBITDA-Marge liegt bei 8,9 % (VJ: 8,7 %). Das EBIT beträgt im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 5,58 mEUR (VJ: 3,37 mEUR). Die EBIT- Marge liegt bei 6,0 % (VJ: 5,2 %).

Der starke Umsatzanstieg in dieser Division ist auf die Aktivitäten während der Fußballeuropameisterschaft UEFA EURO 2016 zurückzuführen. DO & CO bzw. Hédiard Paris war die Hospitality Production Management Company bei einer der größten Sportveranstaltungen, die jemals in Europa stattgefunden hat. Dabei wurden bei 51 Spielen über 110.000 VIP Gäste in 9 Städten und 10 verschiedenen Stadien kulinarisch verwöhnt.

Neben diesem Sport-Großereignis war DO & CO im 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres u.a. kulinarischer Gastgeber für die VIP Gäste * bei den Formel 1 Grands Prix in Österreich, Großbritannien, Ungarn,

Deutschland, Belgien und Italien, * beim CHIO in Aachen, * bei zahlreichen Fußballspielen in der Allianz Arena, der Heimstätte des FC Bayern München und TSV 1860 München, * bei Aktivitäten im Olympiapark München, * beim Beachvolleyball Grand Slam in Klagenfurt und in Porec. RESTAURANTS, LOUNGES & HOTEL

Restaurants, Lounges HJ1 2016/17 HJ1 2015/16 Veränderung Veränderung & Hotel in mEUR in mEUR in mEUR in % Umsatz 83,64 83,71 -0,07 -0,1% EBITDA 4,04 3,93 0,11 2,8% Abschreibungen & -1,78 -3,51 1,73 49,3% Wertminderungen EBIT 2,26 0,42 1,84 435,0% EBITDA-Marge 4,8% 4,7% EBIT-Marge 2,7% 0,5% Anteil Konzernumsatz 16,6% 17,6%

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 erzielte die Division Restaurants, Lounges & Hotel einen Umsatz von 83,64 mEUR (VJ: 83,71 mEUR). Der Anteil der Umsätze der Division Restaurants, Lounges & Hotel am Konzernumsatz beträgt 16,6 % (VJ: 17,6 %). Das EBITDA beträgt 4,04 mEUR (VJ: 3,93 mEUR). Die EBITDA-Marge liegt bei 4,8 % (VJ: 4,7 %). Das EBIT mit 2,26 mEUR liegt über dem Vorjahresniveau (VJ: 0,42 mEUR). Die EBIT-Marge beträgt 2,7 % (VJ: 0,5 %).

Diese Division berichtet allgemein über ein stabiles Geschäft.

AKTIE

DO & CO wurde im September 2016 erstmalig in den österreichischen Leitindex ATX aufgenommen. Der ATX Index ist der wichtigste österreichische Aktienindex und beinhaltet die 20 größten österreichischen Werte gewichtet nach Handelsumsatz und Kapitalisierung des Streubesitzes.

Nach dem Kursanstieg von mehr als 50 % an der Wiener Börse bzw. 75 % an der Istanbuler Börse im vergangenen Geschäftsjahr 2015/2016, musste die DO & CO Aktie im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Kursrückgang hinnehmen. An der Wiener Börse verzeichnete die DO & CO Aktie im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 einen Kursrückgang von 31,3 % und schloss am 30. September 2016 mit einem Kurs von 72,77 EUR. An der Istanbuler Börse verzeichnete die DO & CO Aktie einen Kursrückgang von 28,4 % und schloss am 30. September 2016 mit einem Kurs von TRY 241,90.

AUSBLICK

ALLGEMEIN DO & CO konnte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2016/2017 - trotz teilweise schwierigen regionalen Marktbedingungen und währungsbedingten negativen Einflüssen - sowohl Umsatz als auch Ertrag weiter steigern. Dabei ist festzustellen, dass der Hauptfokus auch weiterhin im nachhaltigen Geschäftsmodell mit langfristigen positiven Margenentwicklungen liegt.

DO & CO ist durch seine unterschiedlichen Vertriebsmöglichkeiten, einem reichhaltigen Markenportfolio sowie Aktivitäten in unterschiedlichen Regionen auch für herausfordernde Marktbedingungen sehr gut aufgestellt und erwartet auch in Zukunft gute Entwicklungsmöglichkeiten.

NEUE GOURMETKÜCHEN ENTSTEHEN IN LOS ANGELES und PARIS DO & CO wird auch weiterhin seine Expansion vorantreiben und mit zwei neuen Gourmetküchen in Los Angeles und Paris weitere Regionen eröffnen.

TÜRKEI Betreffend des Engagements in der Türkei ist festzuhalten, dass DO & CO seine Aktivitäten in der Türkei sehr gut evaluiert und wie geplant fortsetzen wird. DO & CO hat ein uneingeschränktes Kommitment für seine langfristigen Projekte in der Türkei. Die Erneuerung des Vertrages mit Turkish Airlines wird derzeit verhandelt.

RETAIL & HENRY GOURMET SHOPS Im Bereich Retail werden 2017 zumindest acht neue Gourmetshops unter der Marke Henry eröffnet; davon jeweils vier in Wien und vier in London. Neu hinzukommen wird ein Gourmet Food Delivery Service, welcher im nächsten Quartal startet.

AIRLINE-LOUNGES Hervorzuheben ist, dass DO & CO am 1. Dezember 2016 in Frankfurt die weltweit 30. Airline Lounge eröffnen wird.

NEUE AKQUISITIONEN Laufend werden von DO & CO, wie auch in den letzten Quartalen, mögliche Akquisitionsziele in verschiedenen Märkten evaluiert.

Das DO & CO Management ist hinsichtlich der Fortsetzung des erfolgreichen Weges der letzten Jahre zuversichtlich. Innovationen, beste Produkt- und Dienstleistungsstandards sowie sehr gut ausgebildete und motivierte MitarbeiterInnen stellen auch weiterhin die Basis von DO & CO für die bestmögliche Ausnützung vorhandener Wachstumspotentiale dar.

Der Zwischenbericht gemäß § 87 BörseG steht dem Publikum bei der Gesellschaft, A-1110 Wien, Dampfmühlgasse 5, sowie auf der Website unter

folgendem Link zur Verfügung: http://www.doco.com/Portals/8/berichte/jahres-und-quartalsberichte/de/

q2_2016.pdf

