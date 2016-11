Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 117,00 Euro für die Mayr-Melnhof-Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen des Kartonherstellers bestätigt.

Die gemeldeten Drittquartalszahlen enthielten keinen wesentlichen Kurstreiber, schreibt der RCB-Analyst Markus Remis in der heutigen Unternehmensbewertung. Etwas nach unten angepasst wurden hingegen die Prognosen für den Gewinn je Aktie bis zum Jahr 2018.

Für das laufende Geschäftsjahr 2016 erwarten sie nun einen Gewinn von 7,39 Euro je Aktie, statt zuvor 7,52 Euro. Die Schätzung für das Folgejahre wurden von 7,89 auf 7,72 Euro nach unten revidiert und die Prognose für den Gewinn je Aktie des Jahres 2018 liegt nun bei 8,02 Euro (vorher 8,26 Euro).

Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum sehen die Experten je Anteilsschein 2,90 Euro (2016), 3,00 Euro (2017) und 3,20 Euro (2018).

An der Wiener Börse notierte die Mayr-Melnhof-Aktie am Donnerstag gegen 11:00 Uhr mit einem Plus von 0,73 Prozent bei 96,70 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank (RCB)

ISIN: AT0000938204