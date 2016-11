Baierbrunn (ots) - Die Nase verstopft, Druck auf dem Kopf, ein Gefühl der Abgeschlagenheit - bei nasskaltem Wetter haben Erkältungen Hochkonjunktur. HNO-Oberarzt Dr. Achim Beule von der Uniklinik Greifswald empfiehlt im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber", zur Vorbeugung die Nase mit einer salzig-warmen Lösung zu spülen. "Mit einer Nasendusche wappnet man sich für die Erkältungszeit", betont der HNO-Experte. "Erreger werden einfach ausgeschwemmt." Beule rät aber, die Anwendung vorab mit dem Arzt oder Apotheker zu besprechen.



