Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kanada ist das zweitgrößte Land der Erde und an Vielfältigkeit kaum zu überbieten: Hier trifft unangetastete Natur auf pulsierende Metropolen. Endlose Weiten, schroffe Küsten, bewaldete Täler und raues Bergland teilen sich die Aufmerksamkeit der Urlauber mit den Städten und ihrer kulturellen Vielfalt. Als Besucher kann man nicht anders, als sich einzulassen auf dieses Land mit seiner majestätischen Wildnis und seinen warmherzigen Menschen.



Der 156 Seiten starke MERIAN Kanada erscheint am 17. November 2016 und ist für 8,95 Euro im gut sortierten Zeitschriften- und Buchhandel zu erhalten.



Die wichtigsten Themen auf einen Blick:



- Bärenhunger: Kaum ein Anblick ist gleichzeitig so faszinierend und furchteinflößend wie der eines ausgewachsenen Grizzlys aus nächster Nähe - Manitoba hütet ein wildes Geheimnis: Kaum einer kennt den Riding Mountain Nationalpark, in dem es Bisons, Bären und Wölfe, aber auch 1900 Seen gibt - Echte Knochenarbeit: In der Wüste Albertas machen Abenteurer Jagd auf Dinosaurier - mit Pinseln statt Pistolen. Ein schweißtreibender Urlaub mit Knochenfundgarantie - Ein Haus aus Baum: Der kanadische Schriftsteller Michael Christie hat lange von einem Haus geträumt, das er selbst aus seinem eigenen Holz erbaut - Vom Mauerblümchen zur In-Stadt: Toronto bietet heute alles, was das Großstadtleben braucht: - Zwei Wracks und eine Suche: Die Geschichte einer Expedition und der Forschungen nach ihrem Ausgang



Plus: Im MERIAN kompass finden Sie auf 26 Seiten aktuelle Tipps und Adressen für einen abwechslungsreichen Urlaub im Land der Weite - von den schönsten Nationalparks über das Nachtleben in Montréal bis zu Dawson City, einer Stadt, wo die Zeit scheinbar stehen geblieben ist.



MERIAN ist im gut sortierten Zeitschriften- und Buchhandel und unter www.merian.de erhältlich und kostet 8,95 Euro.



OTS: Jahreszeiten Verlag, MERIAN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32055 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32055.rss2



Pressekontakt: Kostenfreier Service für Redaktionen: Fotos können Sie direkt und einfach per Mail an redaktion@merian.de anfordern.