Berlin (ots) - Die Anzahl der Ganztagsschulen in Deutschland hat sich zwischen 2005 und 2015 von 28% auf 60% verdoppelt. Es fehlen verbindliche Qualitätsmerkmale.



Mehr als ein Drittel aller Kinder in Deutschland nutzen Ganztagsangebote, aber es gibt große regionale Unterschiede. So nehmen beispielsweise 88 Prozent der Schüler in Hamburg am Ganztag teil, in Bayern hingegen nur 15 Prozent. Erstmals kommen heute in Berlin länderübergreifend Experten zusammen, um sich über Ansätze und tragfähige Konzepte für Qualität auszutauschen.



Mehr als 120 Lehrkräfte, Schulleitungen sowie Vertreter aus Schulaufsicht und Bildungsverwaltung aus fünf Bundesländern (Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) kommen heute zur Auftaktveranstaltung von "Liga - Lernen im Ganztag" zusammen.



Das gemeinsame Programm der Stiftung Mercator und der Deutschen Jugend und Kinder Stiftung (DJKS) unterstützt bis Ende 2019 Projektpartner, eigene Projektideen zu verwirklichen und notwendige Qualitätsstandards festzulegen.



Winfried Kneip, Geschäftsführer der Stiftung Mercator: "Deutschland ist weit davon entfernt, bundesweit die Ganztagsschule als grundlegendes Prinzip zu verwirklichen. Es fehlt an politischem Willen, an verbindlicher Konzeption und oft gibt es große Vorbehalte der Eltern gegen einen verbindlichen Nachmittag. Ein verbindlicher, attraktiver, qualitativ guter Ganztag aber befördert neben der Chancengleichheit für Schüler auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deutschland braucht so schnell wie möglich flächendeckend die Ganztagsschule mit hoher Qualität. Dazu zählt eine einheitliche und verbindliche Beschreibung, eine gesunde finanzielle Ausstattung und gesellschaftlicher Konsens. Ganztag ist ein richtungsweisender Schritt zur perfekten Schule in Deutschland. Ein verbindlicher, attraktiver, qualitativ guter Ganztag befördert neben Chancengleichheit auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf".



