Bad Segeberg (ots) - Am 18. November 2016 ist es soweit. Die Filiago GmbH & Co. KG geht mit dem neuen Dienst "Filiago 4.0" an den europäischen Markt. "Im gesamten deutschsprachigen Raum, in Lettland, Estland, Dänemark, Polen, Litauen, Südfinnland, Südschweden, sowie auf der gesamten Ostsee kann dann nahezu aus dem Stand das Internet mit 30 Mbit/s genutzt werden", so Utz C. Wilke, geschäftsführender Gesellschafter des Bad Segeberger Internetanbieters.



"Mit unserem neuen Dienst kann nun wirklich jeder an jedem Ort das Internet in vollen Zügen genießen", führt Wilke weiter aus. Filiago 4.0 ist mit 30 Mbit/s nahezu doppelt so schnell wie ein DSL-Anschluss und liegt auch deutlich vor einem VDSL-25-Zugang. Die monatlichen Kosten für Filiago 4.0 werden mit den Preisen von kabelgebundenem Internet vergleichbar sein.



Zur Markteinführung des neuen Dienstes bietet die Filiago die in Deutschland bisher einzigartige 'Best Performance Garantie'. Wilke erklärt: "Die 'Best Performance Garantie' gewährt dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht für den Fall, dass er während der Vertragslaufzeit einen Anschlussnachweis über einen kabelgebundenen Internetzugang mit gleicher oder höherer Downloadrate an seinem Standort vorlegt. Die 'Best Performance Garantie' ist vor allem für jene Kunden interessant, die in einem potenziellen Ausbaugebiet für Glasfaser liegen. Sie ermöglicht die sofortige Nutzung von schnellem Internet, ohne das Risiko einer langfristigen Bindung einzugehen."



Wilke: "Wir wissen, dass Satelliteninternet einem Glasfaseranschluss in Bezug auf die Übertragungsgeschwindigkeit unterlegen ist. Aber Satelliteninternet kann den Menschen die Wartezeit auf einen solchen Anschluss überbrücken. Und das wollen wir mit Filiago 4.0 und der 'Best Performance Garantie' gerne tun."



Satelliteninternet erreicht durch Filiago 4.0 Datenübertragungsraten von bis zu 30 Mbit/s. Davon kann selbst mancher Nutzer in Großstädten nur träumen. Wichtiger als die Übertragungsgeschwindigkeit ist allerdings die generelle Verfügbarkeit. Satelliteninternet kann überall genutzt werden - völlig unabhängig von den Gegebenheiten vor Ort. Da die Anlagen auch in der Lage sind, Daten zu senden, ist kein zusätzlicher Zugang zum World Wide Web erforderlich. Die Nutzer von Satelliteninternet benötigen lediglich eine entsprechende Satellitenantenne und ein Stromanschluss.



Für die Vermarktung des neuen Dienstes sucht die Filiago GmbH & Co. KG Vertriebspartner in den genannten Regionen.



Weitere Informationen zu Filiago und Satelliteninternet auch auf www.filiago.de sowie auf der Facebook Präsenz www.facebook.com/filiago.



Über die Filiago GmbH & Co. KG



Die Filiago GmbH & Co. KG ist einer der führenden Internetanbieter via Satellit in Deutschland. Seit dem Gründungsjahr 2003 erlebt das Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum und baut die Geschäftsfelder aus. Das Unternehmen verzeichnet seit Beginn einen stetigen Zuwachs an Kunden und innovativen Produkten. 2007 ging Filiago als erster Vermarkter von bidirektionalem Satelliteninternet auf den deutschen Markt. Filiago bietet den Breitbandservice besonders in Regionen ohne terrestrischen Breitbandanschluss an.



2016 gewann Filiago den begehrtesten Preis der deutschen Internetwirtschaft, den eco-Award, in der Kategorie "Next Generation Infrastructure B2C".



Seit 2011 ist Filiago exklusiver Kooperationspartner der AVANTI PLC aus Groß Britannien. Ab November 2016 bietet Filiago deutschlandweit Satelliteninternet mit Übertragungsraten von bis zu 30 Mbit/s an.



