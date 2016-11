An der Börse in Frankfurt agieren die Anleger nach der jüngsten Erholungsrallye wieder etwas vorsichtiger. Der DAX setzt am Donnerstag seine Konsolidierung vom Vortag fort und fällt rund 0,3 Prozent zurück. Aus technischer Sicht bleibt es bei der seit Monaten anhaltenden, nervenzermürbenden Seitwärtsbewegung.

Den vollständigen Artikel lesen ...