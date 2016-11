BERLIN (dpa-AFX) - Den Spendenrekord von 2015 wird Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich nicht erreichen. Der Deutsche Spendenrat erwarte eine Gesamtsumme von etwa fünf Milliarden Euro, teilte er am Donnerstag in Berlin mit. 2015 gingen 5,5 Milliarden Euro an Kirchen und gemeinnützige Organisationen. "Der Grund für den leichten Rückgang ist in diesem Fall auch positiv. Wir hatten bisher keine großen, medienwirksamen Katastrophen in diesem Jahr", sagte Geschäftsführerin Daniela Felser. 2015 war geprägt vom Erdbeben in Nepal und der Flüchtlingskrise. Im laufenden Jahr spendeten die Menschen in Deutschland von Januar bis September bislang 3,1 Milliarden Euro - rund zehn Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis 2016 werde voraussichtlich das zweitbeste der vergangenen zehn Jahre sein./anj/DP/jha

