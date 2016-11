Nordex-Calls mit 100%-Chance bei Kurserholung auf 20 EUR

Wegen der starken Kursschwankungen bietet die Nordex-Aktie bereits seit Jahren risikobereiten Tradern hervorragende Verdienstchancen. Innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 8.11.16 bis 15.11.16 verlor die Aktie des Windanlagenherstellers mehr als 24 Prozent ihres Wertes. Als Gründe für den Absturz wurde einerseits die Wahl des neuen US-Präsidenten, der nicht besonders viel von erneuerbaren Energien hält, und andererseits die unter den Analystenerwartungen liegenden Quartalszahlen genannt.

Vom am 15.11.16 bei 17,52 Euro gebildeten vorläufigen Jahrestiefststand konnte sich der Aktienkurs mittlerweile wieder um einen Euro nach oben hin absetzen. Für spekulativ eingestellte Anleger, die sich der Meinung einiger Analysten anschließen möchten, dass der jüngste Absturz der Nordex-Aktie übertrieben war, könnte nun - in Erwartung einer deutlichen Kurskorrektur - ein günstiger Einstiegszeitpunkt in Long-Hebelprodukte sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 19 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Nordex-Aktie mit Basispreis bei 19 Euro, fällig am 13.3.17, BV 0,1, ISIN: CH0345450966, wurde beim Nordex-Aktienkurs von 18,50 Euro mit 0,16 - 0,17 Euro gehandelt.

Kann sich der Aktienkurs in den nächsten Wochen wieder auf 20 Euro erholen - dort notierte die Aktie zuletzt am 10.11.16 - dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,24 Euro (+41 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,53 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,53 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000CE4RMS4, wurde beim Aktienkurs von 18,50 Euro mit 0,11 - 0,12 Euro taxiert. Legt die Nordex-Aktie in den nächsten Tagen auf 20 Euro zu, dann wird sich der innere Wert dieses derzeit 15,42-fach gehebelten Turbo-Calls auf 0,24 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,2566 Euro

Der etwas höher gepufferte SG-Open End Turbo-Call auf die Nordex-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,2566 Euro, BV 1, ISIN: DE000SE76NT2, wurde beim genannten Aktienkurs mit 2,32 - 2,37 Euro zum Handel angeboten.

Wenn sich die Nordex-Aktie in naher Zukunft wieder die 20-Euro-Marke erreicht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,74 Euro (+58 Prozent) zulegen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nordex-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nordex-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de