Breukelen, Niederlande (ots/PRNewswire) - SiteSpect Inc. (http://www.sitespect.com/) hat heute eine Partnerschaft mit RTL Nederland angekündigt. Dabei ist der Dienstleister mit der digitalen Optimierung beauftragt, um das digitale Wachstum des Medienunternehmens vorantreiben. RTL Nederland, eine Tochtergesellschaft der RTL Group, hat ihren Firmensitz in Hilversum und betreibt die frei empfangbaren Fernsehsender RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 und RTL Z. Im Rahmen seiner digitalen Aktivitäten, darunter die Catch-up-Plattform RTLXL, die Wetterplattform Buienradar, die SVOD-Plattform Videoland, das größte Mehrkanalnetz im Unterhaltungssegment sowie die Nachrichtenplattformen RTL Z und RTL Nieuws belegt RTL zwischenzeitlich einen Spitzenplatz auf dem digitalen Markt in den Niederlanden. Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160422/358928LOGO



Mit der patentierten Technologie von SiteSpect ist RTL in der Lage, SPA-Tests durchzuführen (SPA=Single Page Application). Das Ziel dabei sind eine verbesserte Online-Ansprache, mehr Registrierungen und höherer Online-Umsatz neben einer Verbesserung von Benutzererlebnis und Funktionalität. Durch diese Partnerschaft profitiert RTL außerdem von Benutzerschulungen, unbegrenzten Testläufen für alle Domänen auf einer einzigen Plattform sowie der flexiblen Bereitstellungsoption von SiteSpect (Cloud, lokal, AWS oder beliebig kombinierbar).



"SiteSpect arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt mit den führenden digitalen Unternehmen auf der ganzen Welt zusammen. Unsere Technologie hat für Kunden in den verschiedensten vertikalen Märkten einen Wandel bei Rentabilität und Umsatzwachstum bewirkt", sagte Eric Hansen, Gründer und CEO von SiteSpect, Inc. "Wir sind stolz, dass RTL Nederland beim digitalen Wachstum mit uns zusammenarbeiten will. Durch die fortschrittlichen Testmethoden von SiteSpect und die Möglichkeit, Tests in Single Page Applications durchzuführen, wird dieser Marktführer eine neue Dimension des digitalen Wachstums erreichen."



Unter www.sitespect.com oder telefonisch unter +31 20 8202082 können Sie sich darüber informieren, wie SiteSpect führenden digitalen Unternehmen wie Coolblue, ING, AholdDelhaize und anderen auf der ganzen Welt dabei hilft den Umsatz zu erhöhen, die Kosten zu senken, das Risiko einzudämmen und gleichzeitig die Kundenloyalität zu erhöhen. Informationen zu SiteSpect SiteSpect treibt den Fortschritt bei Software für Testung, Zielgruppenadressierung und Personalisierung voran, mit der die weltweit erfolgreichsten digitalen Unternehmen ihren Umsatz steigern, die Nutzeransprache verbessern und ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen können. SiteSpect ist die einzige Lösung für digitale Optimierung, mit der das gesamte Benutzererlebnis getestet werden kann -- vom "Look & Feel", das vom Benutzer wahrgenommen wird, bis zur Hintergrundfunktionalität. Sie ermöglicht die zentrale Abwicklung solcher Tests für alle Verbreitungskanäle, Produktlinien und Geschäftsbereiche. Führende digitale Unternehmen wie Walmart, Target, Eddie Bauer, Urban Outfitters, Wayfair, Trulia und Overstock.com sowie führende Finanzdienstleister und Medienunternehmen verlassen sich auf die patentierten Technologien und professionellen Dienstleistungen von SiteSpect. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sitespect.com oder telefonisch unter +1 617-859-1900.



Informationen zu RTL Nederland



RTL Nederland ist ein Allround-Medien- und -Unterhaltungsunternehmen und landesweiter Marktführer in der Fernsehlandschaft mit fünf frei empfangbaren Sendern (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 und RTL Z) und drei digitalen Sendern (RTL Lounge, RTL Crime, RTL Telekids). Zu den schnell wachsenden digitalen Aktivitäten zählen der Catch-up-Dienst RTL XL, die SVOD-Plattform Videoland, ein Mehrkanalnetz, die Wetterplattform Buienradar, die Nachrichtenplattformen RTL Z und RTL Nieuws sowie ein breites Angebot an Apps und anderen digitalen Projekten. Außerdem gibt es in dem Konzern eine Abteilung für Live-Events sowie eine Ventures-Abteilung. Als Marktführer in der niederländischen Fernsehlandschaft und unabhängige Nachrichtenorganisation, die ihren Einfluss in der digitalen Medienlandschaft ausbaut, sorgt RTL Nederland für Rund-um-die-Uhr-Information und -Unterhaltung und genießt Ansehen als eines der führenden und bedeutendsten niederländischen Medienunternehmen. RTL Nederland ist eine Tochtergesellschaft der RTL Group und gehört zum internationalen Bertelsmann-Konzern.



