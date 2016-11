Ein stimmungsvoller Saisonauftakt in den Winter



Flachau (ots) - Für viele Wintersportler sind die letzten Wochen des Jahres die allerschönsten, um sie auf den Pisten zu verbringen: Der erste Schnee verwandelt die Salzburger Sportwelt - das winterliche Herzstück von Ski amadé - in ein Winterwunderland. Während man die Pisten und Hütten in den Ferienorten Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos mit Gleichgesinnten teilt, macht sich im Tal die Vorfreude breit: Veranstaltungen und Weihnachtsmärkte füllen den Kalender im Advent.



Zwtl.: "Stille Nacht Wagrain" von 26.11. bis 26.12.2016



Konzerte, Lesungen, Wanderungen und den Adventnaschmarkt im "Stille Nacht"-Ort, abgestimmt auf das diesjährige Gastland Frankreich.



Zwtl.: Herbergsuche in Altenmarkt-Zauchensee



Stimmungsvolle Herbergsuche am 8. Dezember 2016 um 16 Uhr.



Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht in Flachau Flachau wird am 4. und 5. Dezember 2016 wieder zur Kulisse der Weihnachtssendung "Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht", die am 17.12.2016 um 20:15 Uhr in ORF 2 zu sehen sein wird. Als Gastgeber führen Sonja Weissensteiner und Harald Krassnitzer durch den Abend. Dieses Mal sind mit dabei: Hansi Hinterseer, Angelika Kirchschlager, Alfons Schuhbeck, Tölzer Knabenchor, Zellberg Buam, Peter Kraus, Nicole, Nockalm Quintett, uvm.



Zwtl.: Licht-Advent in St. Johann-Alpendorf



Vom 24.11. bis 23.12. 2106 erstrahlt ein Adventmarkt der besonderen Art in St. Johann-Alpendorf. Wie der Name schon verrät, steht hier die kunstvolle Beleuchtung im Vordergrund.



Zwtl.: "Weihnachtsidylle in der Hofalm" in Filzmoos



Idyllischer Fackel-Rundweg von der Oberhof- und Unterhofalm zum Almsee mit lebensgroßer Weihnachtskrippe, Weisenbläsern, Schiachperchten, Glühwein, etc.



26./ 27./30. November 2016 und 02./03./04./7./08./9./10./11./14./16./17./18./ 21./25./26 und 27. Dezember 2016, jeweils von 17.00 bis 21.00 Uhr



"Gang durch den Advent" am 8.12.2016 um 18 Uhr in Kleinarl Geführte Wanderung zum Jägersee in Kleinarl mit gemütlichem Ausklang.



Zwtl.: Längster Adventkalender Europas in Radstadt



10./17./26. Dezember 2016 von 17 bis 19 Uhr Den längsten Adventkalender Europas kann man bei der besinnlichen Weihnachtswanderung durch die Kaiserpromenade in Radstadt bestaunen.



