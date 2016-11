Bad Marienberg - Rund 17,8 Millionen Menschen spendeten in den ersten drei Quartalen 2016 (Zeitraum Januar bis September) Geld an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen, so die GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das etwa 0,6 Millionen Menschen weniger.

Den vollständigen Artikel lesen ...