Noch rund zwei Wochen, dann entscheiden die Italiener über Matteo Renzis Verfassungsänderungen. Bei einem "Nein" möchte sich der Ministerpräsident in keiner Form für die Bildung er Übergangsregierung engagieren.

Gut zwei Wochen vor einem Verfassungsreferendum in Italien knüpft Ministerpräsident Matteo Renzi seine politische Zukunft immer stärker an ein Votum für weitreichende Reformen. Sollte er bei der Abstimmung am 4. Dezember eine Niederlage erleiden, werde er sich in keiner Form für die Bildung einer Übergangsregierung engagieren, sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...