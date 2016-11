Unterföhring (ots) - - Rhein-Neckar Löwen gegen Spitzenreiter Skopje am Donnerstag - Am Sonntag das prestigeträchtige Nord-Derby in der Königsklasse: THW Kiel gegen Flensburg - Beim brisanten Duell der Nordlichter als Gast vor Ort: Fußball-Legende Horst Hrubesch - Sky für jedermann: Mit Sky Ticket (skyticket.de) können Handballfans auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungen der deutschen Teams live dabei sein



17. November 2016 - Der siebte Spieltag der Velux EHF Champions League steht ganz im Zeichen der Spitzenspiele. Während die gefräßigen Rhein-Neckar Löwen in Gruppe B den Tabellenführer HC Vardar Skopje empfangen, kommt es am Sonntag zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt zum Küsten-Knaller in der "Todesgruppe" A.



Die Königsklasse am Donnerstag und Sonntag live bei Sky



Den Auftakt machen am Donnerstagabend die Rhein-Neckar Löwen, die mit einem Heimsieg gegen Spitzenreiter Vardar Skopje die Tabellenführung übernehmen möchten. Karsten Petrzika und die Sky Experten Heiner Brand und Michael "Mimi" Kraus begrüßen die Zuschauer ab 18.30 Uhr.



Am Sonntagabend kommt es in der Königsklasse dann zum großen Küsten-Knaller zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. In der Liga kam es bereits vergangene Woche zum prestigeträchtigen Duell der Nordlichter, nun folgen binnen vier Tagen die beiden Aufeinandertreffen in der Champions League. Während die SG Flensburg-Handewitt zuletzt bei den Kadetten Schaffhausen mit 29:26 punkten konnte, unterlagen die Kieler "Zebras" bei Wisla Plock mit 22:24. Für das brisante Nord-Derby hat sich einiges angestaut. Christina Rann und Sky Experte Heiner Brand analysieren die Begegnung in der Sparkassen-Arena. Martin Schwalb ist an der Seite von Karsten Petrzika als Co-Kommentator im Einsatz. Als Schiedsrichter Experte wird Frank Wenz fungieren. Zudem wird Fußball-Legende Horst Hrubesch als Gast vor Ort sein.



Alle weiteren Spiele der Gruppen A und B live auf sky.de/handball-live



Der 7. Spieltag der VELUX EHF Champions League live bei Sky:



Donnerstag:



18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - HC Vardar Skopje auf Sky Sport 1 HD Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Michael Kraus



Sonntag:



19.00 Uhr: THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 1 HD Moderator: Christina Rann, Sky Experte: Heiner Brand Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin Schwalb Schiedsrichter Experte: Frank Wenz, Gast: Horst Hrubesch



