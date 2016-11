Wien - In der Türkei hat das Parlament den Ausnahmezustand um drei weitere Monate verlängert, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM) in ihrem aktuellen "emreport".Die Oppositionspartei MHP habe ihre Unterstützung für Präsident Erdogans angestrebte Verfassungsänderung zugesagt, die ihn mit weitreichenden präsidialen Vollmachten ausstatten würde. Damit dürfte er eine hinreichend große Parlamentsmehrheit besitzen, um die neue Verfassung per Referendum bestätigen zu lassen. Unterdessen habe der Präsident seinen massiven Feldzug gegen die kurdische Opposition sowie gegen die wenigen noch verbliebenen regierungskritischen Medien fortgesetzt, wobei die "Unterstützung terroristischer Aktivitäten" als Standardvorwurf verwendet werde. Mit der Verhaftung kurdischer Parlamentsabgeordneter der HDP setze Erdogan den Marsch in die Diktatur unbeirrt fort.

