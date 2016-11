Von Joshua Jamerson

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Einzelhandelskette Wal-Mart hat im dritten Quartal trotz leicht steigender Erlöse weniger verdient. Investitionen in den Ausbau der E-Commerce-Aktivitäten und in die vorhandenen Kaufhäuser lasteten auf der Profitabilität.

Der größte Einzelhändler der Vereinigten Staaten verdiente mit 3,03 Milliarden US-Dollar oder 98 Cent je Aktie 8,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Damit lag der Gewinn innerhalb der unternehmenseigenen Prognosespanne von 0,90 bis 1,00 Dollar je Anteilsschein. Die Aktie gibt vorbörslich 3 Prozent nach.

Die Investitionen ins E-Commerce-Geschäft machen sich unterdessen bezahlt: Die E-Commerce-Umsätze wuchsen im Berichtszeitraum um 21 Prozent und damit schneller als im Vorquartal. Insgesamt legte der Konzernumsatz um 0,7 Prozent auf 118,2 Milliarden Dollar zu. Das ist etwas weniger als Analysten mit 118,69 Milliarden Dollar erwartet hatten.

Für das laufende Geschäftsjahr ist die Wal-Mart Stores Inc etwas optimistischer geworden und hob das untere Ende der Prognosespanne an. Der US-Konzern stellt nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,20 bis 4,35 Dollar in Aussicht nach zuvor 4,15 bis 4,35 Dollar.

