Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Wirecard nach der Bekanntgabe neuer Konzernziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Ausblick des Zahlungsdienstleisters auf 2017 sei am Markt weitestgehend so erwartet worden, schrieb Analyst Oliver Pucker in einer Studie vom Donnerstag. Er hob zudem die höher gehängten Ziele für 2020 hervor. Die endültigen Zahlen für das dritte Quartal hätten indes keine Überraschung mehr gebracht./tav/mis

AFA0087 2016-11-17/14:32

ISIN: DE0007472060