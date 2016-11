DEFAMA veröffentlicht Prognose für 2017

* Umsatz: 4,7 Mio. EUR; Nettoergebnis: 1,2 Mio. EUR * FFO: >2,2 Mio. EUR, entsprechend 0,70 EUR je Aktie * Wachstum durch weitere Zukäufe geplant

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) gibt ihre Prognose für 2017 bekannt. Auf Basis des bestehenden Portfolios und kurz vor dem Abschluss stehender Transaktionen rechnet der Vorstand im kommenden Jahr mit einem Umsatz von 4,7 Mio. EUR sowie einem Nettoergebnis von 1,2 Mio. EUR. Die Funds From Operations (FFO) sollen gut 2,2 Mio. EUR erreichen, entsprechend 0,70 EUR je Aktie. Dies bedeutet einen Zuwachs von über 40% bei allen Kennzahlen gegenüber dem laufenden Jahr.

In dieser Prognose sind noch keine Effekte aus im Jahresverlauf 2017 geplanten weiteren Objektkäufen enthalten. DEFAMA verfügt weiterhin über eine gut gefüllte Pipeline und treibt derzeit eine große Zahl an Projekten parallel voran. Daher geht der Vorstand davon aus, im laufenden Jahr noch zwei Transaktionen abschließen zu können. Das starke Wachstum soll sich auch im Jahr 2017 mit etlichen Zukäufen renditestarker Fachmarktzentren fortsetzen.

Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, ein Kaufpreis von maximal der 9-fachen Jahresnettomiete, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Aus diesem Grund führt die Gesellschaft Kapitalmaßnahmen durch, in deren Rahmen sich weitere Investoren an der DEFAMA beteiligen können. Die DEFAMA-Aktie ist im Freiverkehr der Börse München gelistet.

