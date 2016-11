Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Infineon nach einer Branchenkonferenz des Finanzhauses auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Am Markt für Elektroautos setzten die Hersteller wohl in Zukunft verstärkt auf Siliziumkarbid-Halbleiter, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Donnerstag. Zumindest Tesla nutze diese Technologie bereits, setze dabei aber wohl auf Chips des Konkurrenten STMicroelectronics./la/tih

