Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Ericsson nach einer Branchenkonferenz des Finanzhauses auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 50 schwedische Kronen belassen. Der Vorstandschef des Netzwerkausrüsters habe sich weiterhin pessimistisch zum Marktumfeld geäußert, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings habe er auch Silberstreifen am Horizont signalisiert. So könne in Abhängigkeit vom Barmittelzufluss im vierten Quartal und den Aussichten für 2017 eine Dividende ausgeschüttet werden./la/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0100 2016-11-17/15:02

ISIN: SE0000108656