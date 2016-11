Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" belassen. Auch wenn der Aktienkurs am Tag der Zahlenvorlage sehr positiv reagierte, sehe er im Zwischenbericht des Zahlungsdienstleisters nichts, was etwas an seiner neutralen Einschätzung der Aktie ändere, schrieb Analyst Josh Levin in einer Studie vom Donnerstag. Er glaubt, dass sich womöglich Spekulanten eindeckten, die auf fallende Kurse gehofft hätten./tih/mis

ISIN: DE0007472060