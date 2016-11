Um 1,8 Milliarden Euro ist das Geschäft mit Unterhaltungselektronik in den ersten drei Quartalen zurückgegangen. Insbesondere bei Computern, Notebooks und Tablets ist der Umsatz rückläufig. Wearables dagegen boomen.

Der Umsatz in der Branche der Unterhaltungselektronik in Deutschland ist in den ersten drei Quartalen des Jahres mit knapp 18,1 Milliarden Euro um 2,8 Prozent zurückgegangen. Dabei hielt sich das Geschäft mit TV-Geräten nahezu stabil, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Cemix-Index hervorgeht. Nach langer Durststrecke habe vor allem ...

