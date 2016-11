-------------------------------------------------------------- Infos und Anmeldung http://ots.de/kt1TX --------------------------------------------------------------



Mitarbeiter von Kommunikationsabteilungen müssen neben dem Verfassen einer Pressemitteilung oft die dazu passenden Fotos selbst erstellen. Denn egal ob Businessportraits, Produktfotos oder Bilder von Messen - professionelle PR-Fotos visualisieren die Botschaften von Presseinformationen und machen diese anschaulicher. Mithilfe digitaler Kameras sind die Fotos zudem schnell gemacht. Doch nicht jeder "Schnappschuss" eignet sich für die Pressearbeit oder genügt den Ansprüchen der Bildredakteure. Wie man eine Digitalkamera richtig einsetzt und ästhetisch und technisch geeignete PR-Fotos selbst erstellt, vermittelt Fotojournalist Bernd Beuermann im zweitägigen Media Workshop "Digitale Fotografie für PR, Marketing und Events" am 1. und 2. Dezember 2016 in Hamburg.



Der Referent macht die Teilnehmer mit den technischen Funktionen einer Digitalkamera vertraut. Er schult sie darin, kreative und mediengerechte Bilder zu erstellen. Neben Übungen zur klassischen Portrait- und Gruppenfotografie bietet eine Fotoexkursion die Möglichkeit, spannende Motive aufzuspüren und Sicherheit im Umgang mit der Kamera zu erlangen. Auf dem Programm stehen auch die mediengerechte Aufbereitung von Bildmaterial (Auflösung, Größe etc.), die Nutzung von Metadaten (IPTC, XMP, EXIF) und Infos zum richtigen Media-Asset-Management (Medienverwaltung).



Der Praxiskurs richtet sich an Mitarbeiter in Kommunikationsabteilungen aller Branchen, die eigenes digitales Fotomaterial erstellen, bearbeiten und archivieren müssen und die mit einer Digitalkamera professionell umgehen wollen.



Nächster Termin: "Digitale Fotografie für PR, Marketing und Events" am 1. und 2. Dezember 2016 in Hamburg



Über den Referenten Bernd Beuermann



Bernd Beuermann (Jahrgang 1957) ist seit 2006 als Medienberater und Fachautor selbstständig und arbeitet zudem als freier Journalist und Fotograf. Der erfahrene Seminarleiter für Fotografie und Journalismus führt seit vielen Jahren Fortbildungen im In- und Ausland durch. Er war Lehrbeauftragter an der Universität Göttingen im Bereich Medienwissenschaften und arbeitete über 25 Jahre als Redakteur und Pressefotograf bei der Regionalzeitung Göttinger Tageblatt. Dort leitete er das Ressort "imaging" mit den Bereichen Fotografie, elektronische Bildverarbeitung und digitales Bildarchiv.



Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH:



Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm umfasst rund 65 Themen zu Pressearbeit, PR, Digitaler Kommunikation sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Dabei stehen den Teilnehmern verschiedene Veranstaltungsorte in fünf deutschen Städten und in Zürich zur Auswahl. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Weiterbildungen sind Experten aus Wirtschaft und Medien, die langjährige Berufserfahrung und einen engen Praxisbezug zu den Aufgaben der Teilnehmergruppe besitzen. Bis heute haben über 15.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte aller Branchen an den ein- und zweitägigen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH besteht seit September 2012 und erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".



