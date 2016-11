Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Esther Sedlaczek verlässt gewohntes Sport-Terrain und führt gemeinsam mit Micky Beisenherz in der neuen Sky 1 Comedyshow "Mitfahr-Randale" ahnungslose Fahrgäste hinters Licht - Deutsche Sky Eigenproduktion u. a. mit Schauspielerin Karolin Oesterling, Comedian Simon Pearce und weiteren prominenten Überraschungsgästen immer freitags um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowie über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar



17. November 2016 - Sie kann nicht nur Sport, sondern auch Comedy: Sky Moderatorin Esther Sedlaczek verlässt ihr gewohntes Fußball-Metier und steigt als Lockvogel im neuen eigenproduzierten Sky 1 Showformat "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!" ein. Und hier ist der Name Programm: Gemeinsam mit Micky Beisenherz (u.a. Autor für "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" und Moderator von "German Angst") führt sie eine ahnungslose Mitfahrerin hinters Licht. Sedlaczek und Beisenherz geben sich als streitlustiges Schlagerpaar in blau glitzernden Bühnenklamotten aus. Dabei gerät die ahnungslose Mitfahrerin zwischen schiefe Töne bei Schlagerproben und heftige Streitgespräche. Was sie nicht weiß: Je länger sie es im Auto aushält, desto mehr Geld gewinnt sie am Ende der Fahrt. Zu sehen ist die Folge am Freitag, 18. November 2016 um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1.



Esther Sedlaczek, Sky Moderatorin: "Der Dreh für 'Mitfahr-Randale' hat großen Spaß gemacht, auch wenn mir unsere Mitfahrerin zeitweise wirklich leidgetan hat. Micky und ich als schrilles und angriffslustiges Schlagerpaar 'Micky & Mausi' waren echt gemein und sehr anstrengend. Dabei wollte die Mitfahrerin immer wieder zwischen uns vermitteln. Aber irgendwann wusste sie auch nicht mehr, wie sie reagieren soll".



In der fünften Folge "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!" erwartet die Zuschauer außerdem Schauspielerin Karolin Oesterling, die vorgibt, während der Fahrt Wehen zu bekommen und im Auto ihr Baby bekommen möchte. Außerdem gibt sich Comedian Simon Pearce als Fahrer mit jeder Menge Ticks und Zwangsneurosen aus. Mal sehen, wie lange es die jeweiligen Mitfahrer im Auto von "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!" aushalten.



Das Sky 1 Format ist eine Eigenentwicklung von SEO Entertainment, die mit dem Factual-Format "Das Lachen der Anderen" für den Grimme-Preis und den deutschen Comedy-Preis nominiert waren. Außerdem produziert SEO Entertainment u.a. die Late-Night-Show "Applaus und raus!" mit Oliver Polak und "Zeit für Helden".



Originaltitel: "Mitfahr-Randale - Wer aussteigt, verliert!", Comedyshow, 16 Episoden, je ca. 25 Minuten, D 2016. Seit 4.11., immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1. Entwickelt und produziert von SEO Entertainment.



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky seit 3. November exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über die Services Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Stephanie Schlayer Consumer Communications Tel. +49 89 9958 6867 Stephanie.Schlayer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland Instagram: SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial:



Margit Schulzke Tel. +49 89 9958 6847 margit.schulzke@sky.de