Wegen der aktuellen Berichterstattung zur US-Wahl wurde der Fernsehfilm "Sag mir nichts" von Andreas Kleinert (Regie) und Norbert Baumgarten (Drehbuch) am ursprünglichen Termin 9.11. aus dem Programm genommen. Der neue Termin für die Erstausstrahlung steht nun fest: "Sag mir nichts" läuft am Mittwoch, 28. Dezember 2016 um 20.15 Uhr im Ersten.



Ursina Lardi und Ronald Zehrfeld, Roeland Wiesnekker und Sarah Hostettler spielen die Hauptrollen in "Sag mir nichts", in dem es um Liebe und Lust geht, um Vertrautheit und Ausbruch, um die Kraft des Alltags und die Sehnsucht nach einer zweiten Chance. Mit knappen Dialogen und umso größerer Kraft der Bilder und der Schauspielkunst faszinieren Andreas Kleinert und Norbert Baumgarten in dem in Mannheim spielenden Film.



"Sag mir nichts" ist eine Produktion der Eikon Südwest im Auftrag des SWR für Das Erste, Produzent ist Ernst-Ludwig Ganzert, Producerin Dorothea Seeger, Kamera Johannes Louis. Die Redaktion liegt bei Brigitte Dithard.



