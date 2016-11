Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Zurich Insurance Group nach einer Investorenveranstaltung von 225 auf 249 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Die erklärte Absicht, auch in Zukunft mindestens die Dividende von 17 Franken je Aktie zu zahlen, sei positiv, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Donnerstag. Die Dividendenrendite bleibe damit überdurchschnittlich. Gleichzeitig sei die Aktie des Versicherers aber nach der zuletzt guten Kursentwicklung nun im Vergleich zu anderen großen Wettbewerbern in Europa recht hoch bewertet./la/ck

ISIN: CH0011075394