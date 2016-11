Axway für Vollständigkeit der Vision und Umsetzungskompetenz ausgezeichnet

Axway (Paris:AXW) (Euronext: AXW.PA), ein Katalysator für Transformation, gab heute bekannt, dass das Unternehmen für seine Umsetzungskompetenz sowie die Vollständigkeit seiner Vision als "Leader" im Magic Quadrant für Full Life Cycle API Management 2016 von Gartner positioniert wurde. Seit 2013 wird Axway in diesem Bereich ausgezeichnet, der ursprünglich als Magic Quadrant für Application Services Governance bekannt war.

APIs sind für den Erfolg führender Marken unerlässlich, um ständig wechselnde Kundenanforderungen besser vorauszusehen und diese umfassend zu erfüllen. Axway API Management Plus ermöglicht die Erstellung, Steuerung und Nutzung von APIs und erleichtert so die Realisierung vielseitiger digitaler Erlebnisse. Dank der einheitlichen Lösung für den gesamten API-Lebenszyklus können Entwickler, Sicherheitsverantwortliche, Integrationsteams und Geschäftsbereiche in einem Customer Experience Network zusammenarbeiten und so das Umsatzwachstum von Unternehmen fördern. Auf diese Weise werden die Anforderungen der digitalen Endkunden erfüllt. Gleichzeitig können Mitarbeiter produktiver arbeiten und Architekturen umfassend modernisiert werden. API Management Plus ist "powered by" AMPLIFY™, der cloudgestützten Plattform von Axway für Engagement und Datenintegration.

Laut den Analysten Paolo Malinverno und Mark O'Neill von Gartner ist "eine umfassende Lösung für API-Management eines einzelnen Anbieters, der alle APIs im gesamten Lebenszyklus verwaltet, in der Regel vorzuziehen. API-Management beschränkt sich nicht mehr nur auf die bloße Bereitstellung der APIs, sondern umfasst diese als Ganzes, so zum Beispiel auch ihr Design und ihre Nutzung im gesamten Lebenszyklus."1

"APIs waren ursprünglich nur für Programmierer von Interesse - doch die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile sind sie in den Fokus von Unternehmensleitung und IT-Entscheidern gerückt, die mit Systemen und Dienstleistungen ein wachsendes digitales Ökosystem aus Kunden, Partnern und Entwicklern schaffen müssen. An dieser Stelle kommt das fundierte Wissen von Axway über die bedeutende Rolle von APIs für digitale Strategien ins Spiel. Mit API Management Plus, unserer Lösung für den gesamten Lebenszyklus von APIs, können Unternehmen ihre vorhandenen Systeme und Daten mit innovativen Cloud Services sowie mobilen Apps und Geräten verbinden", so Jeanine Banks, Executive Vice President Global Products and Solutions bei Axway. "Unserer Meinung nach würdigt diese dritte Positionierung in Folge als Leader im Magic Quadrant für Full Life Cycle API Management von Gartner unser Streben, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die neue, effiziente Möglichkeiten der Zusammenarbeit schafft und Unternehmen hilft, ihre Umsätze zu steigern."

Im Januar 2016 wurde Appcelerator komplett von Axway übernommen. In Kombination mit der Übernahme von Vordel durch Axway im Jahr 2012 kann das Unternehmen so die Reichweite seines Angebots im Bereich API-Management und App-Entwicklung vergrößern, um auf jedem Gerät und aus jeder Datenquelle jederzeit ein hervorragendes Kundenerlebnis zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum API-Management-Angebot von Axway:

https://www.axway.com/en/enterprise-solutions/api-management-plus

Den Magic Quadrant für Full Life Cycle API Management von Gartner unter: https://www.axway.com/en/report/magic-quadrant-full-life-cycle-api-management

Axway auf Twitter: @Axway: AxwayAMPLIFY APIFirst DigitalBusiness

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine der im Magic Quadrant positionierten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt IT-Anwendern auch nicht, nur Anbieter auszuwählen, die am höchsten eingestuft oder anderweitig ausgezeichnet wurden. Gartner-Publikationen geben die Einschätzung des Marktforschungsbereichs von Gartner wieder, ihre Inhalte sollten nicht als Tatsachen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie aus, einschließlich der Gebrauchstauglichkeit oder Zweckmäßigkeit der untersuchten Produkte und Dienstleistungen.

Über Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) ist ein Katalysator für Transformation. Dank Axway AMPLIFY™, der cloud-fähigen Datenintegrations- und Engagement-Plattform, ermöglichen wir es Unternehmen, Änderungen von Kundenerwartungen besser vorauszusagen, sich diesen anzupassen und sie entsprechend zu erfüllen. Unser ganzheitlicher API-first Ansatz verbindet Daten aller Systeme, versorgt Millionen von Apps und liefert Analysen in Echtzeit zum Aufbau eines Customer Experience Networks. Von der Idee bis zur Ausführung unterstützen wir mehr als 11.000 Organisationen in 100 Ländern dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Um mehr über Axway zu erfahren, besuchen Sie uns auf axway.de.

1 Paolo Malinverno und Mark O'Neill: Gartner Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, 27. Oktober 2016.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161117005951/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Axway

Susanne Vogler, +49 30/89 01-01 17

Senior Marketing Manager Germany

svogler@axway.com

oder

index Agentur GmbH

Astrid Michalik, +49 30/390 88 194

Seniorberaterin

axway@index.de