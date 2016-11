Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama haben auf der Pressekonferenz in Berlin die gemeinsamen Werte und die transatlantische Gemeinschaft beschworen. Der Schock nach dem Trump-Sieg sitzt tief.

Selten wurde so viel über gemeinsame Werte gesprochen wie auf der gemeinsamen Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama am Donnerstag in Berlin. Fast beschwörend erinnerte Obama daran, dass die transatlantische Gemeinschaft zwischen Europa und Amerika unverzichtbar sei.

"Ohne diese Gemeinschaft und ihr Eintreten für gemeinsame Werte würde es der Welt schlechter gehen", sagte der Amerikaner. Man dürfe Errungenschaften wie Demokratie, Menschenwürde und den Rechtsstaat nicht für selbstverständlich halten, sondern müsse immer wieder darum kämpfen. Zugleich lobte er Merkel in den höchsten Tönen als verlässliche Partnerin während seiner acht Jahre im Weißen Haus. "Sie ist herausragend."

Dass sowohl Obama als auch Merkel die Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellten, hat natürlich mit Donald Trump und mit den Befürchtungen vor seiner Präsidentschaft zu tun. "Ich bin vorsichtig optimistisch", sagte Obama, "dass mein Nachfolger sehr schnell merken wird, welch große Verantwortung nicht nur für Amerika, sondern international auf ihm lastet." Das zwinge jeden US-Präsidenten dazu, sich zu fokussieren und sein Amt ernst zu nehmen.

Obama machte aber deutlich, dass auch auf Merkel mehr Verantwortung zukommt. "Sie wird mehr Lasten schultern müssen, aber ich bin sicher, dass sie das schafft", sagte der US-Präsident bei seinem sechsten und letzten Besuch in Deutschland. Noch einmal bekräftigte er seinen Eindruck, dass auch Trump die westliche Allianz und die Nato als unverzichtbar betrachte. "Ich hoffe außerdem, dass mein Nachfolger auch gegenüber Russland eine konstruktive Politik verfolgt, aber zugleich für die westlichen Werte einsteht", sagte Obama.

Mit Blick auf das unvollendete Freihandelsabkommen TTIP räumten beide Regierungschefs ein, dass man es nicht ganz geschafft habe, das Vorhaben unter Dach und Fach zu bringen. "Wir sind ein gutes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...