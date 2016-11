Tagesausblick für 18.11.: DAX stabil. Morgen startet die WoT!

Richard Pfadenhauer,

Die Bilanzsaison neigt sich dem Ende. Nun sorgen andere Meldungen wieder für Schlagzeilen. Bayer platzierte jüngst eine Pflichtwandelanleihe. Für einige Experten waren die Konditionen schon an der Schmerzgrenze. Hugo Boss erklärte, dass wohl frühestens 2018 mit einer Trendwende zu rechnen ist. Das kam bei Anleger nicht gut an. Dass MorphoSys eine Kapitalerhöhung durchführte schockt scheinbar nur kurz. Heute zählte die Aktie wieder zu den größten Gewinnern im TecDAX®. Auch Aixtron schleicht sich nach dem möglicherweise gescheiterten Übernahme allmählich wieder nach oben. Anleger sollten auch wieder ein Auge auf Immobilienaktien werfen. Der ein oder andere Titel bildet einen Boden.

Viele Anleger halten sich dennoch weiterhin zurück. Die gestrige Rede von Fed-Chefin Janet Yellen deutet daraufhin, dass der nächste Zinsschritt nicht mehr lange auf sich warten läßt. Die Marktteilnehmer rechnen mit Dezember. Derweil geht das Rätselraten weiter, was der künftige US-Präsident Donald Trump konkret vor hat. Diese Unsicherheit drückt weiter auf den Euro/Dollar-Kurs. Die deutschen Aktien schlagen sich vor diesem Hintergrund wacker. Allerdings fehlt das Momentum.

Charttechnische Signale

Deutsche Post - neues 52-Wochenhoch

Deutsche Lufthansa - Charttechnische Unterstützung

K+S - MACD short

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 10.800/10.820 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.370/10.400/10.530/10.600/10.650 Punkte

Der DAX® zeigte sich am Nachmittag wieder etwas freundlicher und brach aus dem Korridor aus 50- und 200-Stunden EMA-Durchschnittslinie nach oben aus. Im Bereich von 10.700 Punkten fehlen nun die Anschlusskäufe. Gelingt es, die Hürde bei 10.700 Punkten nachhaltig zu überschreiten, hat der Index aus technischer Sicht wieder Potenzial bis 10.800 Punkte. Kippt der Index hingegen signifikant unter 10.600 Punkte droht eine Korrektur bis 10.530 und im weiteren Verlauf bis 10.400 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.10.2016 - 17.11.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.11.2010 - 17.11.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barrier in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU46H8 21,22 8.600 5,07 13.12.2016 DAX® Index HU5MAS 10,23 9.700 10,52 13.12.2016

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.11.2016; 19:22 Uhr

Turbo Bear auf DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis/Knock-Out-Barriere in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DAX® Index HU52ER 21,04 12.800 5,09 13.12.2016 DAX® Index HU4589 10,06 11.700 10,60 13.12.2016

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.11.2016; 19:23 Uhr

