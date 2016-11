Bund und Länder haben umstrittene Dividendengeschäfte zu Lasten des Fiskus längst eingedämmt. Doch die rückwirkend gestoppten Tricksereien über "Cum-Cum"-Geschäfte sorgen weiter für politischen Zoff.

Das Bundesfinanzministerium hat Vorwürfe zurückgewiesen, mit einer Art Freibrief Einnahmeausfälle in Milliardenhöhe durch frühere Steuerschlupflöcher ermöglicht zu haben. "Das Bundesfinanzministerium hat Steueransprüche gesichert und nicht gefährdet", sagte der Parlamentarische Staatssekretär Michael Meister (CDU) am Donnerstag in Berlin auf Anfrage.

Er reagierte damit auf Kritik des nordrhein-westfälischen Finanzministers Norbert Walter-Borjans (SPD), der dem Bund "Kumpanei" und schlechten Umgang vorwarf. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) lobte dagegen das Bundesfinanzministerium für dessen Klarstellung und kündigte unerfreuliche Post für einige Banken in den nächsten Wochen an.

Hintergrund sind inzwischen geschlossene Steuerschlupflöcher über umstrittene Dividendengeschäfte - sogenannte Cum-Cum-Gestaltungen. Über die Aktiengeschäfte konnten große Kunden aus dem Ausland Steuern auf Dividenden von deutschen Unternehmen umgehen. Bund und Länder hatten sich bereits darauf verständigt, dieses Steuerschlupfloch per Gesetz rückwirkend ...

